Detienen a 6 militares involucrados en la muerte de las niñas Leidy y Alexa en Sinaloa; FGR dará seguimiento al caso, dice
Hallan sin vida a niña de 4 años desaparecida tras agresión armada en Juchitán, Oaxaca; hay 3 detenidos
Rosa Icela llama a la CNTE a mantener el diálogo ante anuncio de paro nacional; rechaza manifestaciones “con tintes políticos”
Bajan 37% los homicidios dolosos en México: Gabinete de Seguridad; 32 asesinatos menos al día desde hace 13 meses
Tras un año, diputados instalan Comité de Ética; sancionará a legisladores y difundirá principios de conducta
Bienvenidos a "Y esto no es todo", el pódcast internacional de noticias del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington D.C. Está disponible de martes a viernes a las 2.00 a.m., hora de la Costa Este de EE. UU. Lo presentan los periodistas Juan Carlos Iragorri en Madrid, Paz Rodríguez Niell en Buenos Aires y Jorge Espinosa en Bogotá.
Hablamos en Washington D.C. con la periodista Dori Toribio; en Ciudad de México con el periodista político Mauricio Torres, y en la capital estadounidense con el subdirector para las Américas de Human Rights Watch, Juan Pappier.
Pueden suscribirse a este pódcast en nuestro sitio web: “yestonoestodo.georgetown.edu” o por este canal. Y seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram: @Yestonoestodo.
