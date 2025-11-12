Más Información

Ejecutan la operación Sable en Corredor Interoceánico

Ejecutan la operación Sable en Corredor Interoceánico

La mañanera de Sheinbaum, 12 de noviembre, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 12 de noviembre, minuto a minuto

UIF bloquea 13 casinos por presunto lavado de dinero; 2 son de Grupo Salinas, que acusa persecución política

UIF bloquea 13 casinos por presunto lavado de dinero; 2 son de Grupo Salinas, que acusa persecución política

Declararán de nuevo agentes que cuidaban a Carlos Manzo

Declararán de nuevo agentes que cuidaban a Carlos Manzo

Tres de los 19 ataques de EU a presuntas narcolanchas han sido en costas de Acapulco: Washington Post; suman 76 muertos

Tres de los 19 ataques de EU a presuntas narcolanchas han sido en costas de Acapulco: Washington Post; suman 76 muertos

Javier Duarte tendrá que esperar para salir de prisión; jueza aplaza audiencia

Javier Duarte tendrá que esperar para salir de prisión; jueza aplaza audiencia

Encapsulan el Zócalo; amurallan Palacio Nacional y Catedral

Encapsulan el Zócalo; amurallan Palacio Nacional y Catedral

CNTE hará 48 horas de paro; Segob refuta amenazas

CNTE hará 48 horas de paro; Segob refuta amenazas

VIDEOS “¿Quién te mandó?” Estos fueron los últimos momentos del asesino de Carlos Manzo

VIDEOS “¿Quién te mandó?” Estos fueron los últimos momentos del asesino de Carlos Manzo

Unión de Productores de Caña se deslinda de protestas y bloqueos; alcanzan nuevo acuerdo de arancel al azúcar importada

Unión de Productores de Caña se deslinda de protestas y bloqueos; alcanzan nuevo acuerdo de arancel al azúcar importada

Migrantes centroamericanos caen en mentiras de polleros

Migrantes centroamericanos caen en mentiras de polleros

Obras en Línea 3 del Metro comenzarán en diciembre de 2026 y se prevé que duren un año

Obras en Línea 3 del Metro comenzarán en diciembre de 2026 y se prevé que duren un año

El ambicioso programa del gobierno de para ofrecer y combatir la en el país ha provocado casi la mitad de casos de intoxicación alimentaria registrados este año, explicó el miércoles un miembro del ejecutivo.

Miles de personas han enfermado desde el lanzamiento en enero del plan promovido por el presidente Prabowo Subianto y que todavía sigue en curso.

Dadan Hindayana, el director de la agencia BGN que supervisa el programa, explicó en el parlamento que más de 11 mil personas han sufrido en todo el país desde que empezó, entre ellas más de 600 que fueron hospitalizadas.

Lee también

De los 441 casos registrados de, "el programa de comidas gratuitas representa 211 incidentes, o el 48% de los casos", señaló. La mitad de los casos de intoxicación alimentaria se debieron a contaminación por, añadió.

Actualmente, operan más de 14 mil cocinas en todo el país en el marco del programa que, según Dadan, había alimentado hasta noviembre a más de 42 millones de personas.

La sigue siendo un problema persistente en Indonesia, donde el retraso en el crecimiento infantil debido a la desnutrición afecta a más del 20% de los niños.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Reglamento de tránsito Edomex 2025: conoce las nuevas multas y cuánto tendrás que pagar. Foto: Canva

Reglamento de tránsito Edomex 2025: conoce las nuevas multas y cuánto tendrás que pagar

Pensión Bienestar beneficiarios con apellidos M y R reciben el pago en dos días; este es el motivo oficial. Foto: Canva / Secretaría del Bienestar

Pensión Bienestar: beneficiarios con apellidos M y R reciben el pago en dos días; este es el motivo oficial

Cómo tramitar la visa americana/ iStock/ Prostock-Studio

Estatus de solicitud de visa americana: ¿Cómo revisarlo si estás en el proceso?

Foto: iStock/DMEPhotography

Estados Unidos denegará visas de inmigrante a solicitantes con diabetes, cáncer y otras enfermedades

¿Por qué Wendy’s cerrará cientos de restaurantes en EU después de más de 50 años de historia? Foto: Brandon Bell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

¿Por qué Wendy’s cerrará cientos de restaurantes en EU después de más de 50 años de historia?