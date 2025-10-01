Más Información

Un total de 59 personas siguen atrapadas bajo los escombros tras el colapso el lunes de una escuela islámica en que causó cinco muertos, informó este jueves un responsable de los servicios de rescate.

Según el más reciente balance, "59 personas siguen atrapadas", indicó en un comunicado Abdul Muhari, portavoz de la, al advertir que los datos son cambiantes ya que algunos sobrevivientes aún no se han presentado ante las autoridades.

La cifra actualizada de desaparecidos "proviene de la lista de asistencia publicada por el internado, incluido el informe de desaparición de la familia", precisó Muhari.

Un primer balance hablaba de 38 desaparecidos, cifra que aumentó a 91 el martes por la noche.

El miércoles, cinco sobrevivientes y dos cadáveres fueron rescatados de los escombros de la escuela situada a 30 km de la metrópolis de Surabaya, al este de la isla de Java, lo que elevó a cinco el número de fallecidos.

Los padres desesperados piden que se aceleren los esfuerzos para encontrar a sus hijos, que se cree que siguen atrapados, mientras que, según fuentes locales, solo se ha visto afectado el ala donde dormían los niños.

Se ha abierto una investigación sobre las causas del derrumbe, que se produjo el lunes por la tarde.

Las primeras conclusiones apuntan a problemas estructurales y a un edificio que no cumple con las normas de construcción, según los expertos.

