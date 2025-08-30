Más Información

La red social TikTok suspendió durante "unos días" su función de transmisiones en directo en , a raíz de las protestas violentas desatadas en el país tras la muerte de un mototaxista atropellado por la policía.

"Debido a la escalada de violencia durante las protestas en Indonesia, hemos introducido voluntariamente medidas de seguridad adicionales para mantener TikTok como un espacio seguro y civilizado. Por precaución, TikTok LIVE se suspende temporalmente durante unos días en Indonesia", declaró un portavoz de la plataforma a AFP.

El atropello de un joven conductor por un vehículo policial causó conmoción entre los indonesios, que salieron el viernes a las calles en varias ciudades del país, exasperados también por las dificultades económicas y la corrupción.

Yakarta, la capital, fue escenario de violentos enfrentamientos entre ciudadanos y las fuerzas de seguridad, mientras que en la ciudad oriental de Macasar, tres personas murieron luego que manifestantes incendiaran un edificio del ayuntamiento local.

Las protestas, las más violentas desde la llegada al poder del presidente Prabowo Subianto en octubre, continuaron el sábado en las islas de Java, Bali y Lombok.

TikTok afirmó el sábado que seguiría vigilando de cerca la situación.

Con más de 100 millones de usuarios, Indonesia tiene una de las mayores audiencias del mundo de TikTok. En algunos de los vídeos de las protestas publicados este sábado, los usuarios de la plataforma se quejaban de que no podían utilizar la función de directo.

