Más Información
Rosa Icela Rodríguez pide a morenistas apegarse a la austeridad; "no es un eslogan, es un principio rector de nuestro movimiento", dice
Perú responde a Sheinbaum que expresidente Pedro Castillo no es un perseguido político; expresa "rechazo absoluto" a declaraciones
Pensiones millonarias que superan el salario de Sheinbaum; claves sobre el caso de PEMEX y Luz y Fuerza
SRE responde a "oferta" de Ted Cruz; seguridad en nuestro país es tarea exclusiva de autoridades mexicanas, afirma
FGR impugna libertad condicional de Julio César Chávez Jr; es señalado por nexos con el Cártel de Sinaloa
La red social TikTok suspendió durante "unos días" su función de transmisiones en directo en Indonesia, a raíz de las protestas violentas desatadas en el país tras la muerte de un mototaxista atropellado por la policía.
"Debido a la escalada de violencia durante las protestas en Indonesia, hemos introducido voluntariamente medidas de seguridad adicionales para mantener TikTok como un espacio seguro y civilizado. Por precaución, TikTok LIVE se suspende temporalmente durante unos días en Indonesia", declaró un portavoz de la plataforma a AFP.
El atropello de un joven conductor por un vehículo policial causó conmoción entre los indonesios, que salieron el viernes a las calles en varias ciudades del país, exasperados también por las dificultades económicas y la corrupción.
Lee también Trump afirma que TikTok tiene "compradores" en EU; preocupaciones sobre privacidad y seguridad estaban "muy sobrevaloradas", dice
Yakarta, la capital, fue escenario de violentos enfrentamientos entre ciudadanos y las fuerzas de seguridad, mientras que en la ciudad oriental de Macasar, tres personas murieron luego que manifestantes incendiaran un edificio del ayuntamiento local.
Las protestas, las más violentas desde la llegada al poder del presidente Prabowo Subianto en octubre, continuaron el sábado en las islas de Java, Bali y Lombok.
TikTok afirmó el sábado que seguiría vigilando de cerca la situación.
Lee también ¿Dónde está Jezzini?; usuarios de TikTok reportan ausencia del influencer en redes
Con más de 100 millones de usuarios, Indonesia tiene una de las mayores audiencias del mundo de TikTok. En algunos de los vídeos de las protestas publicados este sábado, los usuarios de la plataforma se quejaban de que no podían utilizar la función de directo.
Estados Unidos despide a más de 500 empleados de su agencia de medios global; busca "ayudar a reducir la burocracia federal"
mcc