Tenoch Huerta habla sobre su relación con Vanessa Kirby en Avengers: Doomsday; así fue trabajar en el set

¿Dónde está Jezzini?; ususarios de TikTok reportan ausencia del influencer en redes

El mensaje que le mandó Ismael "El Mayo" Zambada a Paco Stanley en pleno programa; video se viraliza en redes

Casa de Noroña de 12 mdp; 5 cartones donde se olvida la austeridad republicana

¿Quién es Jessica Chastain?; la actriz de Hollywood que elogió a Sheinbaum

El influencer preocupó a todos sus seguidores luego de desaparecer por completo de sus redes sociales.

Algunos de sus seguidores comenzaron a especular que muy probablemente el influencer podría haber sido víctima de un hackeo de sus cuentas.

¿Qué pasó con Jezzini?

El creador de contenido comenzó a realizar algunas publicaciones extrañas a través de Instagram lo que les pareció muy extraño a sus seguidores. Posteriormente, la cuenta desapareció sin dejar rastro. Aunque muchos aseguran que esto podría ser una estrategia de marketing.

Sin embargo, aún permanece su cuenta de TikTok con un fondo negro como foto de perfil y sin ninguno de sus videos.

Jezzini desaparece de redes sociales
Esto ha causado especulación y preocupación entre los internautas ya que el influencer se caracteriza por ser una persona a la que constantemente le suceden cosas muy cómicas, razón por la cual compartía sus anécdotas cotidianas a través de la red social.

Hermano de Jezzini habla al respecto

En redes sociales comenzó a circular un video del hermano de Jezzini, quien salió a hablar de la situación. Mencionó que es un asunto que él y su familia quieren mantener lo más hermético posible y que pronto se sabrá qué está pasando realmente con el influencer.

