¿Dónde está Jezzini?; ususarios de TikTok reportan ausencia del influencer en redes

El influencer Jezzini preocupó a todos sus seguidores luego de desaparecer por completo de sus redes sociales.

Algunos de sus seguidores comenzaron a especular que muy probablemente el influencer podría haber sido víctima de un hackeo de sus cuentas.

¿Qué pasó con Jezzini?

El creador de contenido comenzó a realizar algunas publicaciones extrañas a través de Instagram lo que les pareció muy extraño a sus seguidores. Posteriormente, la cuenta desapareció sin dejar rastro. Aunque muchos aseguran que esto podría ser una estrategia de marketing.

El mensaje que le mandó Ismael "El Mayo" Zambada a Paco Stanley en pleno programa; video se viraliza en redes

Sin embargo, aún permanece su cuenta de TikTok con un fondo negro como foto de perfil y sin ninguno de sus videos.

Jezzini desaparece de redes sociales

Esto ha causado especulación y preocupación entre los internautas ya que el influencer se caracteriza por ser una persona a la que constantemente le suceden cosas muy cómicas, razón por la cual compartía sus anécdotas cotidianas a través de la red social.

Hermano de Jezzini habla al respecto

En redes sociales comenzó a circular un video del hermano de Jezzini, quien salió a hablar de la situación. Mencionó que es un asunto que él y su familia quieren mantener lo más hermético posible y que pronto se sabrá qué está pasando realmente con el influencer.

Lo de Jezzini y dejo de ser gracioso, su hermano subió esto y luego borro y en los comentarios (de otro video) dice eso... pic.twitter.com/ig9WKR8eUI — ﾟ｡･*.☆ℳ𝒶𝓇 ☆.⁠*⁠･⁠｡ﾟ🍓 (@3Marceline) August 22, 2025

