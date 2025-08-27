¿Quién es Jessica Chastain?; la actriz de Hollywood que elogió a Sheinbaum

Jessica Chastain, actriz ganadora del premio Oscar hace tres años, se encuentra promocionando su más reciente película “Dreams”, que se estrenará en México el 11 de septiembre.

El pasado 26 de agosto, durante su evento de promoción al film, Chastain declaró su admiración por Claudia Sheinbaum, la actual presidente de México, además de las demás mujeres que marcaron su vida como su madre y abuela.

“Admiro a Claudia Sheinbaum, incluso antes de que anunciara que iba a postularse. Me gusta lo que está haciendo, así que me inspira mucho”, comentó.

¿Quién es Jessica Chastain?

Jessica, con 48 años de edad, es considerada una de las actrices más importantes de su generación, nació en Sacramento California el 24 de marzo de 1977, comenzó a practicar ballet a los nueve años y se graduó en la escuela de arte dramático Juilliard en Nueva York.

Su inicio en el cine no fue el mejor, “al principio obtienes pruebas para papeles basados en tu apariencia física. Y la mía… bueno, ya sabe, no soy superalta o superdelgada. Un par de veces me pidieron que me tiñera el pelo de rubio y me negué” argumentó, asegura Vogue Spain.

Jessica Chastain se encuentra en México promocionando su nueva película. Foto Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL.

Ganadora del Oscar

Luego de actuar en teatro y un inicio inestable en el cine, en 2010 logró convertirse en un referente a nivel internacional, un año después, en 2011 consiguió su primera nominación al premio Oscar por su papel en “Historias Cruzadas” , en 2013 volvió a ser nominada por su papel protagónico en “La noche más oscura”.

Después de dos nominaciones, su papel en “Los Ojos de Tammy Faye” (2022) le hizo ganadora del aclamado premio de la academia, en el film se cuenta el ascenso y descenso de la cadena de radiodifusión religiosa más grande del mundo.

