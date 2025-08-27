El mensaje que le mandó Ismael "El Mayo" Zambada a Paco Stanley en pleno programa; video se viraliza en redes

El pasado 25 de agosto, Ismael Zambada García, conocido como “El Mayo”, se declaró culpable en una corte federal de Brooklyn por cargos de crimen organizado.

Durante la audiencia, el histórico líder del Cártel de Sinaloa pidió perdón a quienes resultaron afectados por sus actos, marcando así el desenlace judicial de una carrera criminal que se extendió por más de tres décadas.

En paralelo, las redes sociales rescataron un episodio de la televisión mexicana de los años noventa que, en su momento, pasó como una anécdota curiosa, pero que hoy se lee con otros ojos: Paco Stanley, en su programa “Pacátelas”, mencionó en vivo un saludo firmado nada menos que por “Mayo Zambada”.

Ismael El Mayo Zambada se declaró culpable de delitos de narcotráfico ante una corte judicial de Estados Unidos. Foto: Jane Rosenberg / Archivo EFE

¿Qué pasó en el programa de Paco Stanley?

Durante una de las transmisiones del programa Pacátelas en 1999, antes del asesinato del presentador Paco Stanley, éste recibió una nota de una edecán que leyó en vivo frente a las cámaras. El mensaje decía: “Reciba un pequeño presente de su amigo, Mayo Zambada de Culiacán, ’tamos aquí presentes, su familia, o sea mi familia…”.

Al darse cuenta de que al final del papel se advertía “por favor, no lo lea en público”, el conductor reaccionó con nerviosismo, improvisando comentarios como: “ya quemé a todo mundo aquí y ¿quién es Mario?”. Para salir del apuro, intentó bromear y cerrar el tema con un agradecimiento al supuesto remitente.

¿Por qué resurge ahora este momento?

El episodio, que en su momento fue visto como una ocurrencia más en la televisión en vivo, ha cobrado relevancia tras la confesión de Zambada en Estados Unidos. Usuarios de X (antes Twitter) y TikTok retomaron el fragmento como ejemplo de la forma en que figuras del narcotráfico lograban colarse incluso en espacios de entretenimiento masivo.

El día de ayer, el fundador histórico del Cártel de Sinaloa se declaró culpable de delincuencia organizada y otros cargos en un juzgado de EEUU. Recordemos que fue llevado al país vecino a través de engaños por parte de un hijo del Chapo Guzmán, siendo aprehendido el 25 de julio… pic.twitter.com/x9gfvpUzWi — Tlatoani_Cuauhtemoc (@Cuauhtemoc_1521) August 27, 2025

Hoy, el saludo leído por Paco Stanley se interpreta como una muestra de cómo el narcotráfico estuvo presente en la vida pública mucho antes de los grandes juicios que han expuesto su alcance internacional.

