Más Información

Tenoch Huerta habla sobre su relación con Vanessa Kirby en Avengers: Doomsday; así fue trabajar en el set

Tenoch Huerta habla sobre su relación con Vanessa Kirby en Avengers: Doomsday; así fue trabajar en el set

¿Dónde está Jezzini?; ususarios de TikTok reportan ausencia del influencer en redes

¿Dónde está Jezzini?; ususarios de TikTok reportan ausencia del influencer en redes

El mensaje que le mandó Ismael "El Mayo" Zambada a Paco Stanley en pleno programa; video se viraliza en redes

El mensaje que le mandó Ismael "El Mayo" Zambada a Paco Stanley en pleno programa; video se viraliza en redes

Casa de Noroña de 12 mdp; 5 cartones donde se olvida la austeridad republicana

Casa de Noroña de 12 mdp; 5 cartones donde se olvida la austeridad republicana

¿Quién es Jessica Chastain?; la actriz de Hollywood que elogió a Sheinbaum

¿Quién es Jessica Chastain?; la actriz de Hollywood que elogió a Sheinbaum

El pasado 25 de agosto, , conocido como “El Mayo”, se declaró culpable en una corte federal de Brooklyn por cargos de crimen organizado.

Durante la audiencia, el histórico líder del pidió perdón a quienes resultaron afectados por sus actos, marcando así el desenlace judicial de una carrera criminal que se extendió por más de tres décadas.

En paralelo, las redes sociales rescataron un episodio de la televisión mexicana de los años noventa que, en su momento, pasó como una anécdota curiosa, pero que hoy se lee con otros ojos: Paco Stanley, en su programa “Pacátelas”, mencionó en vivo un saludo firmado nada menos que por “Mayo Zambada”.

Ismael El Mayo Zambada se declaró culpable de delitos de narcotráfico ante una corte judicial de Estados Unidos. Foto: Jane Rosenberg / Archivo EFE
Ismael El Mayo Zambada se declaró culpable de delitos de narcotráfico ante una corte judicial de Estados Unidos. Foto: Jane Rosenberg / Archivo EFE

Lee también:

¿Qué pasó en el programa de Paco Stanley?

Durante una de las transmisiones del programa Pacátelas en 1999, antes del asesinato del presentador Paco Stanley, éste recibió una nota de una edecán que leyó en vivo frente a las cámaras. El mensaje decía: “Reciba un pequeño presente de su amigo, Mayo Zambada de Culiacán, ’tamos aquí presentes, su familia, o sea mi familia…”.

Al darse cuenta de que al final del papel se advertía “por favor, no lo lea en público”, el conductor reaccionó con nerviosismo, improvisando comentarios como: “ya quemé a todo mundo aquí y ¿quién es Mario?”. Para salir del apuro, intentó bromear y cerrar el tema con un agradecimiento al supuesto remitente.

¿Por qué resurge ahora este momento?

El episodio, que en su momento fue visto como una ocurrencia más en la televisión en vivo, ha cobrado relevancia tras la confesión de Zambada en Estados Unidos. Usuarios de X (antes Twitter) y TikTok retomaron el fragmento como ejemplo de la forma en que figuras del narcotráfico lograban colarse incluso en espacios de entretenimiento masivo.

Hoy, el saludo leído por Paco Stanley se interpreta como una muestra de cómo el narcotráfico estuvo presente en la vida pública mucho antes de los grandes juicios que han expuesto su alcance internacional.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/aosr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses