Además de Genaro Lozano que rindió protesta como embajador de México en Italia, Francisco de la Torre protestó como embajador en Indonesia.
Por unanimidad, con 35 votos a favor, se ratificó en la Comisión Permanente a Francisco de la Torre Galindo, quien hasta hace unas semanas era cónsul de México en Dallas, Texas.
De la Torre es licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM y tiene maestría en Estudios Diplomáticos.
En la Secretaría de Relaciones Exteriores ha sido director jurídico, director para América del Sur y director ejecutivo del Instituto de Mexicanos en el Exterior.
También estuvo en las representaciones de México en Brasil y Argentina.
"Me siento profundamente honrado por la ratificación de mi nombramiento como Embajador de México ante Indonesia y Timor Oriental por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión", expresó al agradecer a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al canciller Juan Ramón de la Fuente.
"Valoro enormemente el voto unánime de las y los legisladores que aprobaron este nombramiento que me inspira a seguir construyendo sólidos puentes históricos, culturales, económicos y sociales en favor de nuestro México", agregó.
