En 2024, en México hubo aproximadamente 390 mil personas víctimas de traslado forzado interno en la mayoría de los casos porque padecen violencia o no tienen sustento, destacó el coordinador del proyecto “La UNAM en las fronteras”, e investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, Mario Luis Fuentes Alcalá.

Explicó que en América Latina hay población indígena en 40 por ciento de los episodios de desplazamientos forzados.

El economista y doctor en Ciencias Políticas y Sociales comentó que hoy vivimos tiempos inciertos, con un desacoplamiento profundo y difícil de diagnosticar porque no tenemos idea de qué sigue después de esto.

“El territorio es una construcción social, cultural y política, además de una experiencia subjetiva. Genera muchas tensiones, son espacios ocupados por otros y al llegar una población nueva choca con los demás, compite por los mismos espacios”, indicó durante el foro “Migración: desplazamiento forzado, diásporas y apoyo universitario”.

De acuerdo con Fuentes Alcalá, no debemos estigmatizar los lugares como destructivos, pues se están creando otro tipo de colonias, familias y relaciones sociales.

Al hacer uso de la palabra, el coordinador del apartado de orientación jurídica de “UNAM, Acción Migrante”, Jorge Madrazo Cuéllar, recordó que la UNAM cuenta con la plataforma digital “UNAM, Acción Migrante” que ofrece en línea acciones de contención, orientación y asistencia a personas migrantes mexicanas y de otras nacionalidades, que viven en Estados Unidos o que ya se encuentran en México.

El jurista explicó que en esta iniciativa especialistas de diversas entidades académicas de la Universidad Nacional brindan atención psicológica, orientación jurídica y capacitación laboral, junto con las cinco sedes de la UNAM en Estados Unidos (Los Ángeles, Tucson, San Antonio, Chicago y Boston) y la Estación Noroeste del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), en Tijuana, así como de la amplia Red Consular con la que cuenta la Secretaría de Relaciones Exteriores en territorio estadounidense.

La investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), Martha Judith Sánchez Gómez, refirió que en el mundo hay 304 millones de migrantes, quienes representan 3.6 ciento de la población global.

En el encuentro académico -organizado por el IIJ y moderado por Alfonso Ruiz Núñez, investigador del IIS-, expuso que la tendencia hacia la movilidad es creciente a partir de 1980 por conflictos, violencia, inestabilidad económica y política, incluso por el cambio climático.

La socióloga y antropóloga dijo que también es ascendente el número de solicitudes de asilo, las cuales pasaron de 4.1 millones en 2020 a 5.4 millones en 2022, un incremento de 30 por ciento; así como la cantidad de refugiados, que se elevó de 14 millones en el 2000 a 35.2 millones en 2014. “Además, durante los largos desplazamientos en rutas migratorias fallecieron ocho mil 938 personas hasta 2024”.

Luciana Gandini, coordinadora del Seminario Universitario de Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación, aseguró que de 2010 a 2024 América Latina y el Caribe fue la zona con más migrantes internacionales, que pasaron en ese periodo de ocho millones a casi 18 millones.

“Prevalece la migración forzada, es decir, personas que se ven obligadas. En nuestra región el caso de Venezuela es el más claro, aunque no el único”, puntualizó.

Además, prosiguió, 85 por ciento de la movilidad sucede dentro del territorio de América Latina y el Caribe, lo que es novedoso para nuestra realidad y muestra que el sistema migratorio México-Estados Unidos está interceptado por nuevas nacionalidades, haciendo al fenómeno más complejo.

Gandini, doctora en Sociología e investigadora del IIJ, enfatizó que hay casos de autodeportaciones por miedo, amenazas y frustración, pese a que es costoso regresar al país de origen.

Respecto a las medidas antinmigrantes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró que hay uso político de la migración que está calando en otras partes del continente y del planeta.

“No ha habido más cantidad de deportaciones, no se han cumplido las promesas de Trump de expulsar entre 15 y 20 millones en su mandato. Hasta ahora lo ha hecho con unas 150 mil; tardaría 50 años para deportar a 15 millones”, concluyó.

