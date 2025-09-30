Más Información

Nuevo horizonte para Encinas; va como representante ante la OEA

Detienen en Sinaloa a “Chuki”, piloto aviador del Cártel de Sinaloa; es acusado de tráfico de armas

Suman 20 los muertos bajo custodia del ICE en un año; 6 eran mexicanos

La mañanera de Sheinbaum, 30 de septiembre, minuto a minuto

A 48 horas, sigue la emergencia por anegación en Nezahuacóyotl

Ataques al transporte paralizan a Chilpancingo

Pemex otorga contrato a Grupo Carso; perforará hasta 32 pozos en Ixachi por casi 2 mil mdd

Morena pedirá a FGR crear comisión especial que investigue huachicol fiscal y facturación falsa

Claves de la disputa fiscal por electrolitos orales: impuesto a Electrolit generaría 5 mil mdp, señalan diputados

Diputados modifican reforma a Ley Aduanera; amplían plazo de patente de agentes aduanales hasta 40 años

Falta de luz continúa en Mérida y vecinos realizan bloqueos en reclamo de electricidad tras megapagón

Fuertes lluvias en Jalisco dejan 450 viviendas afectadas y provocan desbordamiento de ríos

Un sismo de magnitud 6.9 sacudió las costas del centro de , informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), corrigiendo un registro anterior de 7.0.

El epicentro del terremoto se ubicó en el mar a unos 11 kilómetros al este-sureste de Calape, un municipio de la provincia de Bohol, con una población de cerca de 33 mil personas.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico indicó que "no hay amenaza de tsunami".

Filipinas se encuentra en el "Anillo de Fuego" del Pacífico, un arco de intensa actividad sísmica que rodea la cuenca del Pacífico, desde el sudeste asiático hasta el sur de Chile, pasando por Japón, Alaska y América Central.

