Más Información

Mundial 2026: Sheinbaum anuncia que viajará hoy a Washington para el sorteo; prevé "pequeña reunión" con Trump y Carney

Mundial 2026: Sheinbaum anuncia que viajará hoy a Washington para el sorteo; prevé "pequeña reunión" con Trump y Carney

La mañanera de Sheinbaum, 4 de diciembre, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 4 de diciembre, minuto a minuto

Fosforena da fast track a designación de Ernestina Godoy, al frente de la FGR

Fosforena da fast track a designación de Ernestina Godoy, al frente de la FGR

San Lázaro aprueba en lo general Ley de Aguas en México; imponen multas y sanciones por ceder concesiones de agua

San Lázaro aprueba en lo general Ley de Aguas en México; imponen multas y sanciones por ceder concesiones de agua

Agricultores de siete estados ahorcan carreteras

Agricultores de siete estados ahorcan carreteras

EU restringe visados a transportistas mexicanos; los señala de "facilitar inmigración ilegal"

EU restringe visados a transportistas mexicanos; los señala de "facilitar inmigración ilegal"

Senado recibe iniciativa para jornada laboral de 40 horas; buscan una vida laboral más "justa y digna", dice Laura Itzel

Senado recibe iniciativa para jornada laboral de 40 horas; buscan una vida laboral más "justa y digna", dice Laura Itzel

Perfil de Ernestina Godoy, antes fiscal de la CDMX y ahora nueva cabeza de la FGR

Perfil de Ernestina Godoy, antes fiscal de la CDMX y ahora nueva cabeza de la FGR

Fentanilo del CJNG y Cártel de Sinaloa, menos potente y puro: DEA; presión a cárteles obliga a cambiar sus prácticas comerciales

Fentanilo del CJNG y Cártel de Sinaloa, menos potente y puro: DEA; presión a cárteles obliga a cambiar sus prácticas comerciales

¿En qué consiste la Ley de Aguas en México?; aquí los puntos clave

¿En qué consiste la Ley de Aguas en México?; aquí los puntos clave

A identificación, restos exhumados del Panteón Dolores

A identificación, restos exhumados del Panteón Dolores

Incertidumbre en la colonia que se resiste a ser la 4T

Incertidumbre en la colonia que se resiste a ser la 4T

Yakarta/Colombo/Bangkok. Alrededor de un millar de personas siguen este jueves en Indonesia, y Tailandia por severas inundaciones que han cobrado la vida de más de mil 400 personas en total, y que han ahogado por completo varias localidades.

Según cifras de la y otras organizaciones, así como de las autoridades indonesias, esrilanquesas y tailandesas, las inundaciones han dejado también cerca de 9 millones de afectados, más de un millón de desplazados y pérdidas multimillonarias.

El temporal llegó a finales de noviembre, cuando tres coincidieron en el sur y el sudeste de Asia, para rematar un desastroso mes en la región, que antes había experimentado fuertes en Filipinas, Vietnam, Malasia y Tailandia.

Lee también

Los niveles de agua acumulada han cedido en Tailandia, con 188 fallecidos y 367 desaparecidos, pero persisten en Indonesia y Sri Lanka.

Rescatistas cargan el cuerpo de una víctima de las inundaciones en Agam, Sumatra Occidental, Indonesia, el domingo 30 de noviembre de 2025. FOTO: ADE YUANDHA. AP
Rescatistas cargan el cuerpo de una víctima de las inundaciones en Agam, Sumatra Occidental, Indonesia, el domingo 30 de noviembre de 2025. FOTO: ADE YUANDHA. AP

Devastación en Sumatra

La devastada isla indonesia de Sumatra, en el extremo occidental del país, acumula más de 830 fallecidos y más de 500 desaparecidos, informaba a las 19:00 hora de Bangkok (12:00 GMT) la Agencia Nacional para la Gestión de Desastres (BNPB) del archipiélago, a través de una creada para monitorear los efectos del temporal.

Alrededor de 300 puentes y numerosas carreteras han sufrido destrozos en la región afectada, lo cual dificulta las labores de socorro. “Con la reparación de y provinciales, esperamos que la distribución de comida y otros tipos de ayuda sea más efectiva”, dijeron hoy desde la BNPB.

Lee también

Las provincias de Aceh, Sumatra Septentrional y Sumatra Occidental están sufriendo los mayores embates del mal tiempo en Indonesia, con vecindarios enteros todavía bajo el agua y el lodo.

“Todo es lodo y escombros”

El municipio de Aceh Tamiang ha sido arrasado por los torrentes de agua y permanece aislado desde la semana pasada. “Todo está cubierto de lodo y escombros”, dijo este jueves a EFE Intan, vecina de la localidad, una de las más afectadas por el.

La mujer, profesora de Historia de 33 años, cuenta que varios de sus amigos y familiares se encuentran en , después de que los corrimientos de tierra y el agua desbordada obligaran a llevar a cabo evacuaciones, mientras sumergían vecindarios enteros en Aceh y las provincias golpeadas.

Lee también

Intan celebra que a su aldea llegó algo de esta semana y ella y sus vecinos pudieron obtener agua potable y medicinas, unas donaciones cuya procedencia desconoce.

La gente limpia el barro de una mezquita en un pueblo afectado por las inundaciones en Pidie Jaya, provincia de Aceh, Indonesia, el miércoles 3 de diciembre de 2025. Foto: AP
La gente limpia el barro de una mezquita en un pueblo afectado por las inundaciones en Pidie Jaya, provincia de Aceh, Indonesia, el miércoles 3 de diciembre de 2025. Foto: AP

Emergencia humanitaria en Sri Lanka

Sri Lanka gestiona otradespués de que las severas inundaciones hayan dejado al menos 479 fallecidos y 350 desaparecidos, según el Centro de Gestión de Desastres esrilanqués (DMC).

A medida que las aguas contaminadas y el lodo cubren extensas áreas de la nación insular, las autoridades sanitarias advierten de un incremento en el riesgo de contraer dengue, diarrea y leptospirosis (enfermedad zoonótica).

Lee también

Los entes turísticos, por su parte, anunciaron el inicio de la recuperación de esta actividad, una de las más importantes para la del país. “Sri Lanka está segura, abierta y lista para recibir visitantes nuevamente”, aseguró la Autoridad de Desarrollo del Turismo (SLTDA).

Comunidades sepultadas

En distritos esrilanqueses como Badulla, la lluvia ha causado masivos que han sepultado comunidades enteras. H.M. Gnanawathi, de 53 años y refugiada en un templo, describió a EFE el estruendo provocado por una montaña al ceder, antes de llevarse su vivienda colina abajo.

“Estábamos todos en casa cuando empezó a llover sin parar. Era incesante. Estábamos en la cocina cuando la zona se inundó con agua barrosa. Salimos de la casa. Eran alrededor de las 16:30 de la tarde y podíamos verlo todo. Primero escuchamos un ruido fuerte, como si aterrizara un . Luego árboles, tierra y escombros empezaron a deslizarse colina abajo”, recordó.

Lee también

La historia de D.M. Chandrawathi, de 50 años y con tres hijos, es similar: “Aparecieron grietas en nuestra vivienda. Muchas de las casas a nuestro alrededor quedaron dañadas. El día 27 (de noviembre) fue uno de los más aterradores de mi vida, en un minuto podíamos escuchar un deslizamiento de un lado, y, al siguiente, otro del otro lado”, dijo a EFE.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión IMSS: ¿Cuál te corresponde por Cesantía o Vejez? Guía por edad y semanas cotizadas. Foto: iStock / summerphotos / PrathanChorruangsak

Pensión IMSS: ¿Cuál te corresponde por Cesantía o Vejez? Guía por edad y semanas cotizadas

Aumento salarial 2026 conoce cuánto subirá tu sueldo desde enero y quiénes recibirán más. Foto: Canva

Aumento salarial 2026: conoce cuánto subirá tu sueldo desde enero y quiénes recibirán más

visa americana/ Foto: iStock

Si inicio mi trámite de visa americana en diciembre de 2025, ¿cuándo me darán cita?

El Formato de Migración para viajes al extranjero ya es digital: Aquí puedes llenarlo y descargarlo. Foto creada con IA

El Formato de Migración para viajes al extranjero ya es digital: Aquí puedes llenarlo y descargarlo

Nueva York/ Foto: AFP

Navidad 2025 en Nueva York: Guía con mejores atracciones, encendido del árbol y fiesta de Año Nuevo