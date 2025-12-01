La alcaldía Álvaro Obregón atendió el deslizamiento de tierra ocurrido la noche del domingo en la calle Esteban Flores, en la colonia Acuilotla, donde al menos cuatro viviendas resultaron afectadas, además de un automóvil y una motocicleta dañados.

En un comunicado, la demarcación detalló que el deslizamiento habría sido provocado por una filtración de agua que generó el desprendimiento de aproximadamente 150 metros cúbicos de tierra.

Tras el reporte, explicó que elementos de la Policía Bancaria e Industrial y personal de los servicios de emergencia acudieron al sitio para auxiliar a las personas residentes donde no se registraron heridos; únicamente se confirmaron daños materiales.

Deslizamiento de tierra afecta viviendas en Álvaro Obregón; evacúan a 15 personas tras desprendimiento. Foto: Especial

Además, señaló que, un total de 15 personas, un perro y un ave, fueron evacuadas de las viviendas con mayor afectación para garantizar su seguridad.

De acuerdo a la demarcación, desde primeras horas de este lunes, en la zona opera personal de las direcciones de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, así como de Obras y Servicios Urbanos, quienes realizan labores de remoción de escombros, evaluación y mitigación de riesgos, además del apuntalamiento del talud.

