Además de los retos que implica la adopción de la inteligencia artificial (IA) y automatización, sobre todo para las medianas empresas, es importante la certeza jurídica para los proyectos de inversión, de acuerdo con un informe que publicado por la Baker Tilly International.

El informe se desarrolló a partir de ejercicios de planeación y una encuesta aplicada a mil 500 directores generales y ejecutivos de empresas con ingresos de entre 50 y mil millones de dólares en nueve mercados globales.

Reveló que 35% de las organizaciones afirmó haber retrasado o cancelado inversiones importantes debido a cambios en políticas públicas.

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Los resultados muestran que, aunque las organizaciones aceleran sus inversiones en IA y transformación digital, existe preocupación por el impacto que dichas tecnologías podrían tener en la formación de futuros líderes empresariales.

El estudio The mid-market maze, identifica a la falta de talento como el principal límite para el crecimiento de este sector hacia 2035.

El 60% de los ejecutivos encuestados señaló este factor como la principal restricción para sus organizaciones.

Más de la mitad de los participantes (57%) anticipa una posible crisis de liderazgo derivada de la transformación de puestos de entrada y niveles medios, espacios que históricamente han servido para desarrollar talento dentro de las organizaciones.

El análisis también identifica un escenario denominado The compliance crunch, caracterizado por un entorno de alta presión regulatoria y acceso más limitado a recursos como capital y talento especializado.

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Al respecto el Socio Director de Baker Tilly en México, Manuel Aguilar, dijo que “las organizaciones del middle market están enfrentando dificultades para ganar la batalla por el talento: muchos de los perfiles más sólidos son atraídos por grandes corporativos o startups ágiles y bien financiadas, capaces de avanzar más rápido y realizar mayores inversiones.

Si buscan desarrollar internamente a la próxima generación de líderes, deberán ofrecer planes de carrera claros, esquemas de trabajo flexibles y procesos acelerados de capacitación y actualización de habilidades, comenzando por fortalecer el entendimiento de negocio en el talento junior desde etapas tempranas”.

Presión regulatoria, incertidumbre económica y transformación tecnológica acelerada en México

Sobre el contexto mexicano, Manuel Aguilar señaló que “estamos viviendo una combinación particularmente compleja: presión regulatoria, incertidumbre económica y una transformación tecnológica acelerada.

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Para muchas empresas medianas, el reto es crecer con estructura, talento y capacidad de adaptación”.

El informe concluye que, aunque las empresas medianas mantienen ventajas como una mayor agilidad y menor burocracia, el desarrollo de capacidades de liderazgo, resiliencia y toma de decisiones será determinante para responder a un entorno cada vez más complejo.

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