Los cambios en la política económica generan mayor incertidumbre que la pandemia y que algunas crisis económicas, lo que impactó mayormente a Canadá y a México, países que perdieron inversiones el año pasado, afirmó la Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus siglas en inglés).

En todo el mundo se perdieron o postergaron proyectos por 202 mil millones de dólares en 2025, dada la mayor incertidumbre en décadas, señala el estudio El costo de la política de incertidumbre en la inversión.

Del total, México perdió inversiones o se postergaron proyectos por 17 mil 400 millones de dólares, casi 1% de su Producto Interno Bruto; para Canadá fueron 14 mil 400 millones.

“En comparación con otros países, Canadá y México experimentaron reversiones de política más frecuentes y pronunciadas sobre los aranceles a principios de 2025, con anuncios repetidos de aranceles, retrasos y exenciones antes de los aranceles más amplios del Día de la Liberación”.

Para 2026, la economía mexicana se mantendrá “altamente vulnerable” si crece la incertidumbre.

La economista en jefe de ICC Global, Melanie Laloum, dijo que en el estudio establecieron un escenario pesimista para 2026 y otro optimista.

Si se intensifica la incertidumbre para una muestra de 10 países, la inversión podría caer 2.7%, lo que significa que se postergarán inversiones por 380 mil millones de dólares, el doble de 2025, en “el peor de los escenarios, pero que es cada vez más posible”.

El país más afectado

Para la economía nacional significa que perdería 30.2 mil millones de dólares, pero si el escenario mejora, habría una ganancia de 21 mil 300 millones, lo que muestra que “México va a ser el país que igual será más afectado”.

Mediante videoconferencia, Laloum dijo que la incertidumbre alcanzó niveles récord durante el llamado Día de la Liberación de Estados Unidos, en abril de 2025.

“Justo esa incertidumbre de 2025 fue mayor a la crisis financiera 2009, a la crisis financiera en Europa y a la crisis de la pandemia”, indicó.

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