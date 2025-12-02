Más Información
IPN suspende a su secretario de Administración por presunto enriquecimiento ilícito; es acusado de dar contratos a empresas fantasma en el ISSSTE
Germán Martínez presenta denuncia contra reforma judicial ante la Corte Interamericana; la justicia mexicana debe ser juzgada, asevera
LA PAZ, BCS.- Con afectaciones concentradas principalmente en infraestructura vial y sin pérdidas de vidas en Baja California Sur, concluyó la temporada de huracanes 2025 en el Pacifico.
En un balance realizado por autoridades estatales y municipales señalaron que tras un largo periodo de sequía las lluvias fueron benéficas para el estado; no obstante, reconocieron la necesidad de programas fuertes de pavimentación ante las afectaciones.
El gobernador, Víctor Castro Cosío, señaló que aunque hubo afectaciones la entidad se vio beneficiada sobre todo agricultores y ganaderos–dijo– y ya se trabaja para la rehabilitación de avenidas y carreteras afectadas sobre todo en La Paz y Los Cabos. En Mulegé, donde familias perdieron viviendas, se implementaron programas federales y locales para respaldar a la población.
Lee también Médicos y enfermeras toman área de Gobierno del hospital del ISSSTE en Tehuantepec, Oaxaca; acusan que autoridades no entregaron plazas
La temporada estuvo marcada por la influencia directa de varios ciclones tropicales, entre ellos Raymond, Lorena y Priscila, que ocasionaron escurrimientos importantes, cierre de puertos y daños urbanos.
En Los Cabos, la proximidad de los ciclones tropicales obligaron al despliegue de cientos de elementos militares, Guardia Nacional y una vigilancia permanente, debido a que es la región mayormente afectada cada temporada ciclónica.
El titular de Protección Civil, Francisco Cota Márquez, señaló que oficialmente la temporada concluyó el pasado fin de semana y coincidió en que el balance es más positivo para el municipio.
Lee también Jesús Eduardo Govea Orozco rinde protesta como Fiscal General de Justicia de Tamaulipas
“Aunque desafiante, permitió la recarga de los mantos freáticos y benefició al sector agrícola y ganadero”, coincidió.
Añadió que el trabajo coordinado desde el Consejo Municipal de Protección Civil permitió alertar con oportunidad a la población y evitar pérdidas de vidas.
Bridadas de trabajo de diversas dependencias continúan con acciones de rehabilitación de caminos y reencarpetado de vialidades en diversas colonias del municipio, dijo.
Lee también Violencia en Sinaloa: atacan dos residencias en Culiacán; no se reportan personas lesionadas
Advierten de frente frío
Ahora, en la temporada invernal, continúa el monitoreo de las condiciones climáticas y alertó a la población ante un frente frío que ingresará a partir de este martes, con probabilidad de lluvia, de hasta 50 milímetros y un descenso de temperatura, así como vientos de 40 a 60 kilómetros por hora.
Cota Márquez advirtió a la población para que esté prevenida y sobre todo a prestadores de servicios turísticos ante el oleaje elevado que podría generarse. Las lluvias podrían presentarse en las próximas 48 horas.
Con una inversión de 150 mdp, buscan rehabilitar centros penitenciarios de Ahome, Culiacán y Mazatlán
aov/cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]