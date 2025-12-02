LA PAZ, BCS.- Con afectaciones concentradas principalmente en infraestructura vial y sin pérdidas de vidas en Baja California Sur, concluyó la temporada de huracanes 2025 en el Pacifico.

En un balance realizado por autoridades estatales y municipales señalaron que tras un largo periodo de sequía las lluvias fueron benéficas para el estado; no obstante, reconocieron la necesidad de programas fuertes de pavimentación ante las afectaciones.

El gobernador, Víctor Castro Cosío, señaló que aunque hubo afectaciones la entidad se vio beneficiada sobre todo agricultores y ganaderos–dijo– y ya se trabaja para la rehabilitación de avenidas y carreteras afectadas sobre todo en La Paz y Los Cabos. En Mulegé, donde familias perdieron viviendas, se implementaron programas federales y locales para respaldar a la población.

La temporada estuvo marcada por la influencia directa de varios ciclones tropicales, entre ellos Raymond, Lorena y Priscila, que ocasionaron escurrimientos importantes, cierre de puertos y daños urbanos.

En Los Cabos, la proximidad de los ciclones tropicales obligaron al despliegue de cientos de elementos militares, Guardia Nacional y una vigilancia permanente, debido a que es la región mayormente afectada cada temporada ciclónica.

El titular de Protección Civil, Francisco Cota Márquez, señaló que oficialmente la temporada concluyó el pasado fin de semana y coincidió en que el balance es más positivo para el municipio.

Elementos de la Mariana ayudando en temporada ciclónica en Baja California Sur (02/12/2025). Foto: Especial

“Aunque desafiante, permitió la recarga de los mantos freáticos y benefició al sector agrícola y ganadero”, coincidió.

Añadió que el trabajo coordinado desde el Consejo Municipal de Protección Civil permitió alertar con oportunidad a la población y evitar pérdidas de vidas.

Bridadas de trabajo de diversas dependencias continúan con acciones de rehabilitación de caminos y reencarpetado de vialidades en diversas colonias del municipio, dijo.

Advierten de frente frío

Ahora, en la temporada invernal, continúa el monitoreo de las condiciones climáticas y alertó a la población ante un frente frío que ingresará a partir de este martes, con probabilidad de lluvia, de hasta 50 milímetros y un descenso de temperatura, así como vientos de 40 a 60 kilómetros por hora.

Cota Márquez advirtió a la población para que esté prevenida y sobre todo a prestadores de servicios turísticos ante el oleaje elevado que podría generarse. Las lluvias podrían presentarse en las próximas 48 horas.

