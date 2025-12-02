Culiacán, Sin.- En la capital del estado continúan los ataques con armas automáticas contra residencias, casi en forma simultanea dos de ellas, ubicadas en los fraccionamientos Rincón de Humaya y Portafé Premium, amanecieron con daños en sus fachadas, puertas y ventanas a causa de los impactos de bala.

Los vecinos del sector Infonavit Solidaridad reportaron continuas detonaciones de armas de fuego, sin ubicar con exactitud el lugar, por lo que la policía estatal y el Ejército realizaron recorridos sin lograr ubicar el lugar exacto de las detonaciones,

Fue la mañana de este martes, cuando vecinos de la calle Paricutín, del fraccionamiento Rincón de Humaya, detectaron que una residencia de dos pisos presentaba en su fachada, puertas y ventanas impactos de bala, por lo que las autoridades acudieron al sitio, sin encontrar evidencias de personas lesionadas.

Un caso similar se presentó en el fraccionamiento Portafé Premium, en donde otra residencia de dos pisos, al parecer sola, fue blanco de disparos de armas automáticas en su fachada, puertas y ventanas.

Las autoridades que acudieron a dar fe de este nuevo ataque que se produjo contra un inmueble sobre la calle Bosquecitos, localizaron decenas de cascajos percutidos de armas automáticas, por lo que delimitaron el área y notificaron a la Fiscalía General del Estado para que se levanten las actas respectivas.

El día primero del mes, las autoridades de seguridad fueron alertadas de fuertes detonaciones de armas de fuego por la calle Guamúchil, del fraccionamiento Urbivillas del Prado, por lo que al acudir a ver que sucedía, se encontraron que la fachada, puertas y ventanas fueron dañadas por disparos.

Policías resguardan viviendas atacadas (02/12/2025). Foto: Especial

Por las características de este nuevo ataque a una casa, las autoridades no localizaron a ninguna persona que dentro de la vivienda afectada, ni evidencias de posibles personas heridas en forma directa o circunstancial por las detonaciones de las armas automáticas.

La tarde y noche del domingo pasado, se produjeron nuevos ataques a dos nuevas viviendas, en una de ellas, ubicada en la colonia Buenos Aires de la capital del estado, los responsables, luego de forzar la entrada principal, asesinaron a la persona que se encontraba en el interior, de nombre Jorge Noe “N” de 42 años de edad.

Los datos que se conocen, es que varios hombres armados llegaron a la calle Cerro de la Cuevita, ubicada frente a una cancha de futbol de la colonia, forzaron la entrada principal y penetraron en forma violenta para privar de la vida a la persona que estaba en el interior.

Personal del Ejército fue el primer respondiente a la notificación a las líneas de emergencia sobre disparos en una casa de la colonia Buenos Aires, en Culiacán, cuyos autores materiales lograron darse a la fuga.

Casi en forma simultánea, a las líneas de emergencia entraron varias llamadas de aviso de tres fraccionamientos cercanos uno del otro, en el sentido de continuas descargas de armas automáticas, por lo que se presumía que se trataba de un enfrentamiento.

Las fuerzas federales y estatales, lograron ubicar que en la calle Amapá, del fraccionamiento Villas del Prado, una vivienda había sido objeto de un ataque con armas automáticas, por lo que su fachada, puertas y ventanas resultaron afectadas.

El Ejército y la policía estatal descartó que en este nuevo ataque a un inmueble hubiera personas lesionadas, por lo que se notificó a la Fiscalía General del Estado para que levante las actas respectivas sobre este hecho.

