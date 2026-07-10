La versión live action de un clásico del cine animado y la continuación de una franquicia de terror sangrienta, son las responsable de anunciar la mitad del verano cinematográfico del 2026.

Moana

Una década después de su lanzamiento original animado, “Moana” llegará de nueva cuenta a cines en versión live action. Y se trata básicamente de la historia ya conocida con algunas modificaciones como ya lo estudios Disney lo experimentaron en 2025 con “Lilo & Stich”.

Ahora se echó mano de la veinteañera Catherine Lagaʻaia (“Las flores perdidas de Alice Hart”) en el papel de la joven que responde a la llamada del océano para viajar más allá de su isla, así como del taquillero Dwayne Johnson “La Roca”, para darle vida al semidios Maui.

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La cinta, de acuerdo con cifras extraoficiales, contó con un presupuesto de 200 millones de dólares, así que para al menos igualar a su antecesora animada en cuestión de taquilla, debe recaudar unos 700 millones de billetes en el mundo, para conseguir tres por cada uno invertido en su producción.

Para dirigirla se depositó la confianza en Thomas Kail, cuya cinta dramática y musical “Hamilton” estuvo nominada en su momento al Globo de Oro y él mismo fue considerado por el Sindicato de Directores para un premio.

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Dwayne.quien ha prestado su voz a Maui en las películas animadas, ha recordado haber vivido en Hawai durante su juventud y su orgullo por formar parte de una historia que de alguna manera representa a la zona.

Cada día de llamado le representó dos horas de preparación, entre tatuajes y la colocación de una peluca para lucir el cabello largo y ondulado.

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“He vivido con este personaje de Maui durante más de 10 años. El personaje de Maui se inspiró profundamente en mi abuelo. Hay algo especial e importante el llevar la animación a acción real, podemos mostrar nuestra isla del Pacífico, personas reales, y es a la vez ser humilde e inspirador”, dijo el actor en la reciente CinemaCon.

La película también tiene la sorpresa de oir a “La Roca” cantando. Si lo hace bien o mal, ya dependerá del público. Lin-Manuel Miranda creó una nueva canción para la cinta, titulada “Along the way”, interpretada por los personajes principales.

Disney ha asegurado que se trata de una reinvención de la franquicia. Y Jhonson, en una reciente conferencia de prensa en Brasil, reveló que ya se está planeando una tercera entrega animada.

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Evil Dead en Llamas

Se trata de la nueva entrega de una franquicia iniciada hace 45 años, en 1981, por Sam Raimi. El entonces joven realizador hizo una combinación ganadora: un libro maldito, posesiones, sangre y violencia, demonios... pero con algo de comedia.

Desde entonces han pasado cuatro películas más (la reciente de 2023) y una serie televisiva (2015), sin perder su base de fans.

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Esta nueva entrega, asegura su campaña publicitaria, es el viaje más salvaje y aterrador de la franquicia, en la que el caos demoniaco y la carnicería humana, estarán muy subidas de tono. Quienes la han visto dicen que es un claro ejemplo del cine gore, es decir, todo lo más grotesco sangriento que alguien puede imaginarse, ahí estará.

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La cinta sigue a una mujer que tras la muerte de su marido se va con sus suegros a una casa aislada. El problema es que allá se dará cuenta que los votos matrimoniales que hizo en vida, perduran hasta la muerte.

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Sébastien Vanicek, director de la aterradora “Arácnidos”, fue el elegido para la entrega que es protagonizada por Souheila Yacoub (“Dune: parte 2”). Para garantizar la línea dramática que conocen todos, Raimi está como productor.