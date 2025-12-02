Más Información

Sheinbaum anuncia arranque de las Farmacias del Bienestar; inician en el Edomex con 500

La mañanera de Sheinbaum, 2 de diciembre, minuto a minuto

Se registra en México boom de migrantes asiáticos

Van contra trata en estaciones de autobuses

Dua Lipa cierra con amor su Radical Optimism Tour en el Estadio GNP; cantó "Bésame mucho" de Consuelo Velázquez

Ariadna Montiel: Salud Casa por Casa está cumpliendo el objetivo; van más de 8 millones de consultas

Culiacán.- Con una inversión estimada de 150 millones de pesos, los serán rehabilitados y modernizados con tecnología para inhibir el ingreso de diversos objetos prohibidos, desde armas, equipos electrónicos y sustancias tóxicas.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, adelantó que el centro de reclusión de Culiacán que es uno de los más grandes, se le inyectaran 100 millones de pesos en obras de remodelación, contratación de más custodios, aumento en sueldos y una modernización en los controles de acceso.

También, indicó que para el próximo año se van a invertir 50 millones de pesos en el sistema de vigilancia del C4i, con lo que se va a fortalecer la vigilancia en los centros penitenciarios de Culiacán, Goros Dos, en Ahome, y el Castillo, en Mazatlán.

Señaló que pese a que continuamente se realizan supervisiones en los módulos del penal de Culiacán, continuamente se encuentran objetos prohibidos, en últimas fechas, celulares, cargadores para estos equipos, memorias USB y módems, entre otros, por lo que es necesario modernizar los controles de ingreso.

