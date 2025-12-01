Culiacán.- En un nuevo esculque en el centro penitenciario de la capital del estado, elementos del Grupo de Operaciones Especiales del Estado aseguraron tres teléfonos celulares, diez cargadores para este tipo de equipos, tres puntas, dos cuchillos, un desarmador y una llave de metal.

La nueva revisión tuvo el apoyo de la vigilancia externa del inmueble de reclusión de elementos de la Guardia Nacional y el ejército, sin que se presentaran incidentes durante el tiempo que duró la supervisión en varios módulos.

Esta nueva revisión a este centro penitenciario tuvo lugar a solo dos días de que elementos del grupo de Operaciones Especiales del Estado volviera a encontrar ocho teléfonos celulares con sus cargadores, diversas dosis de presuntas sustancias tóxicas, puntas y un radio.

Los nuevos hallazgos en dichas revisiones fueron 78 dosis de cocaína con un peso aproximado de 13 gramos, 56 dosis de marihuana con un peso de 26 gramos, por lo que todo lo asegurado fue puesto a disposición del ministerio público federal.

El jueves pasado, el gobernador Rubén Rocha Moya se refirió a la situación que se presenta en los centros de reclusión, sobre todo el de Culiacán, en donde en las continuas revisiones, se sigue encontrando equipos electrónicos, drogas e incluso armas, por lo que va a invertir en su equipamiento con tecnología y mayor personal.

Comentó que los reclusorios requieren ser rehabilitados con nuevas tecnologías, mayor número de custodios, con salarios más atractivos y planteara al gobierno de la República el tema de los internos del fuero federal que se encuentran recluidos.

