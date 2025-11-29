Culiacán, Sin. En nuevos esculques sorpresivos en el centro penitenciario de la capital del estado, elementos del grupo de Operaciones Especiales del estado volvieron a encontrar ocho teléfonos celulares, con sus cargadores, diversas dosis de presuntas sustancias tóxicas, puntas y un radio.

Con respaldo de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército que reforzaron el perímetro en torno al penal, en una primera inspección, se aseguraron seis teléfonos móviles, cargadores y seis puntas.

En una segunda revisión, practicada por los mismos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública en varios módulos, se encontraron 78 dosis de cocaína, con un peso aproximado de trece gramos, 56 dosis de mariguana, con un peso de 26 gramos.

Lee también Aseguran celulares, drogas y objetos punzocortantes en penales de Culiacán y Los Mochis

También, se encontraron dos nuevos teléfonos celulares, ocho cargadores para este tipo de equipos móviles, un radio de comunicación y veintitrés puntas, por lo que todo lo asegurado fue puesto a disposición de la agencia del ministerio público para que se investigue la procedencia de todos los artículos prohibidos

Sólo hace cinco días, en este mismo centro penitenciario, en revisiones similares, se aseguraron once nuevos teléfonos móviles, una memoria USB y chips.

Sólo dos días antes de estos hallazgos, la Policía Estatal Preventiva aseguró varias dosis de diversas sustancias que se presumen son drogas, catorce celulares, doce cargadores para teléfonos móviles y diversos artículos prohibidos.

Lee también Realizan nuevo operativo en penal de Culiacán; decomisan 52 puntas de fabricación casera, una pistola de clavos, celulares y módems de internet

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot