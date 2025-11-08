Culiacán, Sin. A 8 de Nov.- Las revisiones a los centros penitenciarios se ampliaron entre el de Culiacán y los Mochis, donde la policía estatal y la Guardia Nacional aseguraron instrumentos punzocortantes, celulares, cargadores, memorias USB, dosis de diversas sustancias presuntamente drogas y módems de internet.

En un primer nuevo operativo en el reclusorio de la capital del estado, se recogieron, 12 cargadores para celulares, 10 teléfonos celulares, tres bolsitas con un contenido de un polvo blanco, tres bolsitas con una hierba verde, presuntamente marihuana, un cuchillo, un desarmador.

Pocas horas después de esta búsqueda, se volvió a implementar una segunda inspección con el respaldo del ejército y la Guardia Nacional quienes fortalecieron la seguridad exterior del centro penitenciario de la ciudad de Culiacán.

Lee también Jornada violenta en Culiacán y Navolato deja 7 personas muertas, entre ellas dos hermanos

Aseguran celulares, drogas y objetos punzocortantes en penales de Culiacán y los Mochis (08/11/2025). Foto: Especial

En esta segunda ronda de inspección, se encontraron 22 puntas, 12 celulares, siete cargadores para celulares, cuatro objeto contundentes, dos pipas hechizas y una memoria USB.

Durante un esculque sorpresivo en el centro penitenciario de Goros, de la ciudad de los Mochis, el personal de la policía estatal y de la Guardia Nacional, encontraron 19 puntas, siete desarmadores, cinco parrillas, cuatro cajas para cargadores, cuatro cuchillos, dos tijeras, dos auriculares, dos celulares.

También fueron asegurados una varilla, una segueta, un radio, un cable para cargador y una memoria USB.

En las anteriores revisiones, efectuadas durante esta semana, en el reclusorio de Culiacán, encontraron cinco bolsas de plástico con polvo blanco con las características de la cocaína, cuatro celulares, trece puntas y cuatro cargadores para celular.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/cr