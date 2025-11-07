Culiacán.- El adolescente Luis “N” fue vinculado a proceso por una jueza de control de la Unidad Especializada en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio de dos personas del sexo femenino, por lo que se le fijo como medida cautelar su internamiento.

Las investigaciones del doble homicidio de mujeres en la colonia 21 de Marzo, de la capital del estado, se estableció la presunción de que Luis “N”, en compañía de otra persona, arribó al lugar donde se encontraban las víctimas y les disparó con armas de fuego, provocándoles lesiones que les ocasionaron la muerte.

Minutos después del atentado a balazos, tras una persecución, el adolescente fue detenido por elementos de la Policía Estatal Preventiva, mientras su acompañante logró darse a la fuga.

Durante la celebración de la audiencia inicial, se formuló imputación contra el menor de edad quien se reservó su derecho a declarar, por lo que se fijó un plazo de 65 días naturales para el cierre de la investigación complementaria.

Según la información que se conoce, el pasado día 4 de noviembre, junto a un negocio semifijo con venta de frijol en bolsas y aguacate de la avenida Ejercito Nacional, de la colonia 21 de Marzo, dos mujeres que se encontraban paradas fueron atacadas por personas que viajaban en una motocicleta.

En el lugar de los hechos, una de las féminas de nombre Johana Karelly “N” de 39 años falleció a causa de las graves lesiones que recibió, en tanto que su compañera, de nombre Pamela María “N”, de 28 años, murió horas después en un hospital donde fue internada para recibir atención médica.

Una llamada anónima a las líneas de emergencia alertó al grupo motorizado “Centella” de la Policía Estatal Preventiva que se encontraban en ese sector, los cuales lograron ubicar y perseguir a los presuntos homicidas, los cuales abandonaron la motocicleta en la que se movían y corrieron entre las calles de la colonia Revolución.

Los elementos de la policía estatal lograron capturar a uno de los presuntos homicidas de las dos mujeres, el cual fue identificado como “Luis “N”, el cual fue vinculado a proceso por una juez de control.

