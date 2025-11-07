Pachuca.—Un total de 29 presuntos integrantes de grupos criminales que operan en la zona sur de Hidalgo fueron detenidos en operativos realizados por fuerzas federales y estatales en Atotonilco de Tula y Atitalaquia, donde además fue capturado R.E.R.M., alias El Chelo, identificado como líder del grupo delictivo Los Solas, organización criminal que se disputa el robo de hidrocarburo con la banda rival conocida como Los H.

El gabinete de seguridad dio a conocer que se llevó a cabo un operativo en la localidad de El Dendho, en el municipio de Atitalaquia, que derivó en un enfrentamiento con integrantes de los cuerpos de seguridad. En ese lugar se realizó un cateo en un inmueble donde se rescató a una persona privada de su libertad. En estos hechos se detuvo a L.A.C.A., F.R.G., K.A.C., A.A.Z., J.R.P.H., así como a R.E.R.M., identificado como jefe de la célula delictiva Los Solas.

Posterior a este operativo, se realizó otro en el fraccionamiento Real de Castilla, en Atotonilco de Tula, donde una denuncia anónima informó sobre la presencia de hombres armados en el lugar, por lo cual se desplegó un operativo policiaco. En el sitio se aseguró a 23 hombres vinculados a una organización generadora de violencia en la zona.