Culiacán, Sin.- En dos nuevas revisiones sorpresivas realizadas en un periodo de 24 horas en el reclusorio de Culiacán, elementos de la Policía Estatal Preventiva y de la Guardia Nacional aseguraron 52 puntas de fabricación casera, una pistola de clavos, nueve celulares y dos basculas grameras, entre otros objetos.

Las nuevas inspecciones se sumaron a la practicada el domingo pasado, en este mismo centro penitenciario, en el que se encontraron cinco bolsas de plástico con polvo blanco con las características de la cocaína, cuatro celulares, 13 puntas y cuatro cargadores para celular.

Durante el pasado martes y este miércoles, elementos del Ejército y de la Guardia Nacional reforzaron la seguridad externa del centro penitenciario de Culiacán, como medida preventiva para efectuar nuevos esculques, en el primero, solo se encontraron 16 puntas, cuatro cargadores para celular, una memoria USB y un teléfono celular.

Elementos de seguridad resguardan los objetos (05/11/2025). Foto: Especial

En la más reciente inspección en varios módulos, efectuada por autoridades estatales y federales, se localizaron 36 puntas de fabricación casera, una pistola de clavos, dos básculas grameras, dos maquinas para tatuar caseras, cinco celulares, seis cargadores para celulares, dos bandas anchas y dos módems para internet.

Los nuevos hallazgos, se suman a lo encontrado en este mismo reclusorio, una semana antes, entre los objetos localizados se encuentran una cierra circular, un taladro eléctrico, un corta setos, una pistola de aire caliente, seis celulares de diversas marcas, entre otros objetos prohibidos.

