Pachuca.- Hidalgo mantiene bajas temperaturas y bancos de niebla; por ello, demarcaciones como Mineral de la Reforma hicieron un llamado a la población a extremar precauciones, ya que la sensación térmica será de 1 °C en los próximos días.

Las bajas temperaturas, heladas y el frío se han resentido en los últimos días en esta entidad. Isaac García Aquino, director de Protección Civil de Mineral de la Reforma, aseveró que, a partir del frente frío número 11 y 12, impulsados por una masa de aire polar, se tiene un descenso aún mayor en el termómetro.

Niebla en Hidalgo (05/10/2025). Foto: Especial

La Comisión Nacional del Agua también señaló que, debido al frente frío número 12, las zonas serranas del estado presentan temperaturas de 0 a -5 °C.

Ante ello es necesario que la población esté alerta ante estos fríos y evitar algunas actividades al aire libre. Además, exhortó a proteger a los grupos vulnerables, como adultos mayores y niños.

También recomendó no encender anafres en espacios cerrados y mantenerse atentos al uso de calentadores.

