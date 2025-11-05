Más Información
Pachuca.- Hidalgo mantiene bajas temperaturas y bancos de niebla; por ello, demarcaciones como Mineral de la Reforma hicieron un llamado a la población a extremar precauciones, ya que la sensación térmica será de 1 °C en los próximos días.
Las bajas temperaturas, heladas y el frío se han resentido en los últimos días en esta entidad. Isaac García Aquino, director de Protección Civil de Mineral de la Reforma, aseveró que, a partir del frente frío número 11 y 12, impulsados por una masa de aire polar, se tiene un descenso aún mayor en el termómetro.
La Comisión Nacional del Agua también señaló que, debido al frente frío número 12, las zonas serranas del estado presentan temperaturas de 0 a -5 °C.
Ante ello es necesario que la población esté alerta ante estos fríos y evitar algunas actividades al aire libre. Además, exhortó a proteger a los grupos vulnerables, como adultos mayores y niños.
También recomendó no encender anafres en espacios cerrados y mantenerse atentos al uso de calentadores.
