Culiacán.- Una tercera residencia del fraccionamiento Portalegre, de la capital del estado, fue objeto de un ataque con rifles automáticos, el portón principal fue derribado y le prendieron fuego. Los responsables de estos nuevos actos vandálicos lograron huir antes de que llegara la policía y el ejército.

El mes pasado, en este mismo fraccionamiento, dos residencias ubicadas en una misma calle fueron objeto de hechos similares, por lo que vecinos de esta zona han solicitado a las autoridades federales que ejerzan mayor vigilancia.

La mañana de este miércoles, en las líneas de emergencia, se alertó que en la avenida de los Poetas del fraccionamiento Portalegre, personas armadas que descendieron de vehículos dispararon contra la fachada, puertas y ventanas y con un vehículo derribaron el portón de entrada al inmueble para después prenderle fuego.

El incendio provocado alertó al cuerpo de bomberos que acudió a sofocarlo bajo la protección de las fuerzas de seguridad del estado y de la federación, por lo que el fuego consumió muebles y todo lo que se encontraba en su interior, sin reportes de personas lesionadas.

Foto: Especial

Apenas el pasado 2 noviembre, la residencia que días antes sufrió destrozos y daños en puertas y ventanas por disparos de armas de fuego en la colonia Lomas de Guadalupe, en la capital del estado, volvió a ser objeto de nuevos actos de violencia al explotar en su interior un artefacto artesanal y personas armadas le prendieron fuego.

El personal de bomberos que fue alertado sobre el nuevo incendio acudió a sofocar el fuego que consumió un vehículo que se encontraba en la cochera y todos los enseres domésticos de la casa.

Los responsables lograron huir del lugar antes de que se presentarán policía y elementos del ejército.

afcl/LL