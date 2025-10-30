Culiacán.- Dos nuevas residencias ubicadas en sectores distintos de la capital del estado fueron objeto de ataques a balazos, una de ella fue allanada por hombres armados que derribaron con un auto el portón principal y le prendieron fuego.

Estos nuevos hechos se suman a un hecho similar que tuvo lugar hace siete días donde una residencia ubicada en la calle Estado de Puebla, en la colonia las Quintas, fue dañada en puertas, ventanas y fachadas con disparos de armas automáticas.

Muy cerca de este inmueble que fue dañado hace siete días, por la calle Ciudad de Hermosillo, en la misma colonia, hombres armados que utilizaron un vehículo para derribar el portón principal, ingresaron a la residencia que se encuentra sola y le prendieron fuego. El incendio consumió todos los muebles.

Los elementos del cuerpo de bomberos que arribaron al lugar, escoltados por elementos de seguridad, lucharon por varios minutos para poder controlar el fuego que destruyó todo el interior de la casa de dos pisos.

En los nuevos actos de violencia, las autoridades de seguridad fueron notificadas sobre que en la colonia Lomas de Guadalupe, sobre la calle Paseo del Humaya, muy cerca de una de las escuelas preparatorias de la Universidad Autónoma de Sinaloa fue blanco de detonaciones de armas de fuego.

El personal de la Policía Estatal Preventiva y del ejército que acudieron al sitio encontraron que el inmueble tuvo destrozos de puertas y ventanas por los impactos de armas de fuego automáticas, sin reportes de personas lesionadas.

Los nuevos ataques a estos dos inmuebles se sumaron a una larga lista de residencias que han sido afectadas por hechos similares, varias de ellas han sido incendiadas, como sucedió el miércoles pasado en el fraccionamiento Colinas de San Miguel.

Sobre el nuevo ataque violenta contra una residencia, este tuvo lugar la tarde de este jueves en la calle Estado de Puebla, entre las avenidas Sinaloa y Xicontencatl, en la colonia las Quintas, se presume que la casa no estaba habitada en esos momentos.

En una segunda residencia de dos pisos, al parecer las mismas personas, derribaron la puerta principal para ingresar hacia el interior, donde le prendieron fuego, cuyas llamadas consumieron la totalidad de los muebles y dañaron a un vehículo que se encontraba en el estacionamiento.

