Más Información
De la guerra de Calderón al Plan Michoacán de Sheinbaum; así han sido los planes de seguridad en la entidad
Cabildo de Uruapan perfila a Grecia Quiroz como presidenta municipal sustituta, tras el asesinato de su esposo, Carlos Manzo
Nawat Itsaragrisil, directivo de Miss Universe, se disculpa tras lo ocurrido con la mexicana Fátima Bosch
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta naranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del miércoles 5 de noviembre en la alcaldía Tlalpan.
En esa demarcación se pronostican temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius entre las 00:01 de la madrugada a las 8:00 de la mañana.
Asimismo, se activó alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del miércoles en las demarcaciones: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco.
En esas alcaldías se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius, duranmette el mismo periodo de tiempo.
Lee también ¿Cómo cuidar a tu perro en temporada de frío? 5 consejos prácticos
Ante esto, se recomienda a la población usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana; utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío; evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura; ingerir abundante agua; consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
Además, se recomienda lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial; en caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano; en caso de usar calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.
LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]