La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta naranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del miércoles 5 de noviembre en la alcaldía Tlalpan.

En esa demarcación se pronostican temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius entre las 00:01 de la madrugada a las 8:00 de la mañana.

Asimismo, se activó alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del miércoles en las demarcaciones: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco.

En esas alcaldías se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius, duranmette el mismo periodo de tiempo.

Lee también ¿Cómo cuidar a tu perro en temporada de frío? 5 consejos prácticos

Ante esto, se recomienda a la población usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana; utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío; evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura; ingerir abundante agua; consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Además, se recomienda lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial; en caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano; en caso de usar calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL