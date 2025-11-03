En la CDMX, las temperaturas bajas se mantendrán al menos hasta el próximo jueves 6 de noviembre, sobre todo en las partes altas del sur y poniente de la capital, en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Milpa Alta y Tlalpan, donde las temperaturas podrán oscilar entre los 3 y 5 grados, adelantó Guillermo Ayala Álvarez, director de Alertas Tempranas de la SGIRPC.

En entrevista con EL UNIVERSAL, señaló que en la zona del valle se prevén temperaturas bajas, sobre todo durante las primeras horas del día, con amaneceres de 9 grados celsius hasta pasadas las 8:00 de la mañana.

No obstante, Ayala Álvarez indicó que estfridfridfs días aún se prevén ascensos en la temperatura durante el día, mismos que podrían alcanzar los 21 o 22 grados hacia el mediodía, por lo que recomendó a la población prevenirse y mantenerse protegida ante los cambios bruscos de temperatura.

Recordó que este clima frío se debe a que entramos al otoño, una estación que suele traer bajas temperaturas.

Asimismo, señaló que esta semana están llegando al centro de la República Mexicana el Frente Frío 11 y el Frente Frío 12, que afectarán al centro del país, por lo que las temperaturas han descendido.

“Han transcurrido otros 10 frentes fríos sin que hayamos sentido un cambio tan drástico, tan brusco de temperatura, pero se debe ya a la presencia de estos frentes fríos. Hay que recordar que el pronóstico que emitió el Servicio Meteorológico Nacional habla de 48 frentes fríos y ahorita estaríamos hablando de que durante esta semana se hacen presentes tanto el Frente Frío número 11 como el número 12”, indicó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL