Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) reconoció que que “sin duda” hay días de mayor incidencia delictiva en la Ciudad de México; sin embargo, aseveró que la tendencia general en los últimos meses marca una reducción en los delitos.

En conferencia de prensa junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el secretario precisó que en cuanto al fin de semana pasado (del 31 de octubre al 2 de noviembre) en el 60% de los homicidios que se registraron en la ciudad se detuvo a los presuntos responsables.

“De los eventos que se tuvieron desde el viernes al domingo, tenemos en el 60% de ellos detenidos (a) presuntos responsables relacionados con los eventos, y en el resto las investigaciones avanzan y tenemos ya a presuntos responsables identificados”, dijo.

Este martes, EL UNIVERSAL dio a conocer que el pasado 2 de noviembre, ocho personas fueron asesinadas en la CDMX, de acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Esta cifra es superior al promedio de tres asesinatos al día que se maneja en la ciudad.

Lee también: Vinculan a proceso a Samuel "N" por el feminicidio de su pareja en la alcaldía Álvaro Obregón

Vázquez Camacho señaló que en el caso particular de los homicidios que se registraron el pasado domingo, pueden tener que ver con distintos factores, como que “se trató de un fin de semana con una afluencia de gente a la ciudad externa muy grande, donde hubo mucha convivencia y mucha interacción en el espacio público y otros elementos que habría que estudiar para poder llegar a conclusiones al respecto”.

No obstante, el jefe de la policía capitalina resaltó que octubre “se está cerrando con menos homicidios que el mes de octubre del año pasado, se está cerrando incluso con menos homicidios que el mes de septiembre; y la tendencia general en estos 10 meses que van del año, incluso aumenta un poco la reducción respecto a lo que se había informado en 9 meses”, dijo.

Al respecto, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, destacó que durante las celebraciones de Día de Muertos hubo mucha seguridad en todos los eventos masivos que se realizaron en la capital y señaló que hay “algunos picos, pero que hasta ahorita no han afectado los índices y los números”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr