Sheinbaum presenta "Plan Michoacán por la Paz y Justicia", tras asesinato de Carlos Manzo; envía fuerzas federales a la entidad

La mañanera de Sheinbaum, 4 de noviembre, minuto a minuto

Manifestantes incendian Palacio de Gobierno de Apatzingán; protestan por asesinato de Carlos Manzo y Bernardo Bravo

Muere Dick Cheney, exvicepresidente de EU; fue considerado uno de los arquitectos de la “guerra contra el terrorismo”

“No podemos abjurar de la hispanidad a pesar de la conquista”: Gonzalo Celorio

Crece protesta en Michoacán por asesinato del alcalde Carlos Manzo

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México recibieron a una bebé dentro de un domicilio en la alcaldía Tláhuac.

Fue un vecino de la colonia Zapotitla quien solicitó la ayuda a los oficiales asignados a la vigilancia de la zona, ya que su pareja se encontraba en labor de parto en su hogar.

Los uniformados pidieron apoyo de paramédicos mientras que se movilizaron al domicilio, ubicado en la calle Horacio Sobarzo.

Al llegar, se alistaron para ayudar a la mujer, debido a la inminencia del alumbramiento.

Tras algunos minutos, los policías recibieron a la bebé y posteriormente la llevaron en la patrulla, junto con su madre, a un hospital para recibir la atención necesaria.

