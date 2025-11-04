Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México recibieron a una bebé dentro de un domicilio en la alcaldía Tláhuac.

Fue un vecino de la colonia Zapotitla quien solicitó la ayuda a los oficiales asignados a la vigilancia de la zona, ya que su pareja se encontraba en labor de parto en su hogar.

Los uniformados pidieron apoyo de paramédicos mientras que se movilizaron al domicilio, ubicado en la calle Horacio Sobarzo.

Al llegar, se alistaron para ayudar a la mujer, debido a la inminencia del alumbramiento.

Tras algunos minutos, los policías recibieron a la bebé y posteriormente la llevaron en la patrulla, junto con su madre, a un hospital para recibir la atención necesaria.

