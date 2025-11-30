Más Información

Mérida, Yucatán.- Un hecho sangriento y mortal se registró en el “El Canario”, ubicado en el tradicional barrio de San Juan, en Mérida.

Según los primeros informes, dos hombres comenzaron a discutir dentro del baño del establecimiento.

Durante el altercado, uno de ellos sacó una y atacó al otro, provocándole la muerte.

Trabajadores del bar avisaron a los servicios de emergencia, por lo que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) arribaron al lugar y acordonaron la zona, mientras personal de la Fiscalía realiza las diligencias correspondientes.

El presunto habría intentado huir, pero fue detenido.

