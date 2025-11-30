Más Información
Mérida, Yucatán.- Un hecho sangriento y mortal se registró en el bar “El Canario”, ubicado en el tradicional barrio de San Juan, en Mérida.
Según los primeros informes, dos hombres comenzaron a discutir dentro del baño del establecimiento.
Durante el altercado, uno de ellos sacó una navaja y atacó al otro, provocándole la muerte.
Trabajadores del bar avisaron a los servicios de emergencia, por lo que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) arribaron al lugar y acordonaron la zona, mientras personal de la Fiscalía realiza las diligencias correspondientes.
El presunto asesino habría intentado huir, pero fue detenido.
