Mérida, Yucatán.- Un hecho sangriento y mortal se registró en el bar “El Canario”, ubicado en el tradicional barrio de San Juan, en Mérida.

Según los primeros informes, dos hombres comenzaron a discutir dentro del baño del establecimiento.

Durante el altercado, uno de ellos sacó una navaja y atacó al otro, provocándole la muerte.

Lee también Desmantelan fiesta clandestina con más de 350 menores de edad en Nuevo León; hay 11 detenidos

Trabajadores del bar avisaron a los servicios de emergencia, por lo que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) arribaron al lugar y acordonaron la zona, mientras personal de la Fiscalía realiza las diligencias correspondientes.

El presunto asesino habría intentado huir, pero fue detenido.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov