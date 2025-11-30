Monterrey, Nuevo León.- Una fiesta clandestina con más de 350 menores de edad, fue “reventada”, en el municipio de San Pedro Garza García, en Nuevo León.

Los hechos se reportaron al 911, donde vecinos denunciaron la fiesta en un domicilio ubicado en la colonia San Patricio.

Tras recibir el reporte, la Secretaría de Seguridad Publica de San Pedro acudió al lugar y detuvo a 11 personas involucradas.

Objetos y bebidas alcohólicas aseguradas en fiesta clandestina en Nuevo León (30/11/2025). Foto: Especial

“La Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro Garza García informó que, derivado de un operativo que inició la noche de ayer y concluyó esta madrugada, fueron detenidas 11 personas por su presunta participación en la organización de una fiesta clandestina en la que se encontraban más de 350 menores de edad”, señaló el comunicado.

En el sitio se localizaron a cerca de 400 menores de edad.

“Se desplegó un operativo especial encabezado por el Secretario de Seguridad Pública de San Pedro, José Luis David Kuri, con la participación de elementos de la Policía municipal, el Grupo de Inteligencia y la Guardia Nacional.

Detenidos por organizar fiesta clandestina en Nuevo León (30/11/2025). Foto: Especial

"Durante la inspección del inmueble se localizaron entre 350 y 400 menores de edad, la mayoría en aparente estado de ebriedad y sin posibilidad de comunicarse con sus familiares”, especificó el texto oficial.

En el sitio también se aseguraron decenas de botellas de alcohol, sustancias con características de droga, un arma corta calibre 9 milímetros, equipos de radiocomunicación, básculas, cascos balísticos y más de 100 mil pesos en efectivo, entre otros objetos.

Los menores fueron entregados a sus padres, mientras que los presuntos organizadores y trabajadores del evento fueron detenidos y trasladados a las instalaciones del C2 municipal, para ser puestos a disposición del Ministerio Público, donde podrían ser investigados.

