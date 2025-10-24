Un operativo encabezado por la alcaldía Cuauhtémoc permitió desactivar una fiesta clandestina donde fueron desalojados alrededor de 500 jóvenes —la mayoría menores de edad— en un inmueble improvisado como salón de eventos en la colonia Juárez. Tres personas fueron detenidas por su presunta responsabilidad en el delito de corrupción de menores.

El aseguramiento ocurrió en un edificio de cinco niveles ubicado en Sevilla 30, donde presuntos organizadores realizaban reuniones masivas promovidas en redes sociales bajo el nombre “Exceso Fiesta”. De acuerdo con reportes oficiales, el lugar operaba sin permisos, sin medidas mínimas de protección civil y en condiciones de alto riesgo para sus asistentes.

Durante el ingreso, personal del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) localizó barras de venta de bebidas alcohólicas, equipo de sonido profesional, consolas, laptops y cajas con botellas. En cada piso del inmueble se llevaba a cabo una fiesta distinta con decenas de adolescentes consumiendo alcohol.

Protección Civil reportó que el edificio no contaba con salidas de emergencia, extintores ni ventilación adecuada, además de sobrecupo y bloqueo de escaleras. “La concentración por niveles representaba un riesgo inminente de tragedia en caso de incendio o sismo”, advirtió la dependencia.

Incluso, durante la intervención, los responsables intentaron cerrar el inmueble con los menores dentro, por lo que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana forzaron el acceso para realizar el desalojo.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, encabezó el operativo y afirmó que se reforzarán las verificaciones para evitar este tipo de actividades ilegales. “Con este suman seis operativos contra fiestas clandestinas en lo que va del año. Hemos realizado más de 2 mil inspecciones en inmuebles. No vamos a permitir que se siga poniendo en riesgo la vida de menores en la alcaldía”, declaró.

El inmueble fue clausurado y quedó bajo resguardo de la fiscalía capitalina. Con información de Juan Carlos Williams