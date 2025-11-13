Starke, Florida. Un exmarine condenado por el asesinato de una niña de 6 años hace más de cuatro décadas será ejecutado el jueves en Florida, lo que supondría la decimosexta sentencia de muerte, un récord, ejecutada bajo el mandato del gobernador republicano Ron DeSantis.

Salvo un indulto de última hora, Bryan Frederick Jennings, de 66 años, será ejecutado mediante inyección letal a las 18:00 horas del jueves en la prisión estatal de Florida, cerca de Starke. Jennings fue condenado a muerte en dos ocasiones por el asesinato cometido en 1979 en el condado de Brevard; ambas condenas fueron revocadas en apelación. El último juicio, celebrado en 1986, resultó en una tercera sentencia de muerte.

El miércoles, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó su último recurso. La ejecución de Jennings era una de las tres programadas para esta semana.

Según consta en los registros judiciales, Jennings tenía 20 años y estaba de permiso del Cuerpo de Marines el 11 de mayo de 1979, cuando quitó la mosquitera de la ventana del dormitorio de Rebecca Kunash, de 6 años, mientras sus padres estaban en otra habitación.

Según el testimonio presentado en el juicio, Jennings secuestró a la niña, la llevó en su coche a un canal y la violó. Luego, según consta en los autos judiciales, la arrojó al suelo con tal fuerza que le fracturó el cráneo. La niña se ahogó en el canal, donde su cuerpo fue hallado ese mismo día.

Jennings fue arrestado horas después por una orden de detención por infracción de tránsito. Los investigadores descubrieron que coincidía con la descripción de un hombre visto cerca de la casa de Kunash cuando Rebecca desapareció. Las huellas de zapatos encontradas en la casa coincidían con las que llevaba Jennings, sus huellas dactilares se hallaron en el alféizar de la ventana de la niña y su ropa y cabello estaban mojados.

DeSantis ha ordenado más ejecuciones en un solo año que cualquier otro gobernador de Florida desde que se reinstauró la pena de muerte en 1976. El récord anterior se estableció en 2014 con ocho ejecuciones. Tras la de Jennings, las ejecuciones de este año están programadas para el 20 de noviembre (Richard Barry Randolph) y el 9 de diciembre (Mark Allen Geralds), lo que elevaría el total del año a 18.

En una reciente conferencia de prensa, DeSantis explicó el número sin precedentes de ejecuciones diciendo que su objetivo es hacer justicia a las familias de las víctimas que han esperado décadas a que se ejecuten las sentencias de muerte.

"Algunos de estos crímenes se cometieron en los años 80", dijo DeSantis. "Justicia tardía es justicia denegada. Sentí que tenía la obligación de asegurarme de que todo transcurriera sin problemas. Si sinceramente creyera que alguien es inocente, no apretaría el gatillo".

Jennings ha presentado numerosas apelaciones ante tribunales estatales y federales, alegando recientemente que pasó meses sin abogado antes de que DeSantis firmara su orden de ejecución, en violación de su derecho a la asistencia letrada. Sus abogados actuales también afirman que Jennings no ha tenido una audiencia de clemencia desde 1988.

Un grupo contrario a la pena capital, Floridians for Alternatives to the Death Penalty (Floridanos por Alternativas a la Pena de Muerte), solicitó a la Corte Suprema de Estados Unidos que revisara el asunto y lo que denominó la politización del proceso.

“El sistema de pena de muerte de Florida se ha vuelto irreconocible respecto al que promete la ley”, declaró Maria DeLiberato, directora legal y de políticas del grupo. “Bryan Jennings se quedó sin abogado defensor durante años, se le negó una revisión de clemencia en pleno siglo XXI y, finalmente, fue seleccionado para la ejecución debido a una coyuntura política favorable”.

Además de la condena por asesinato, Jennings fue sentenciado a cadena perpetua por secuestro, agresión sexual y robo con allanamiento de morada.

En Oklahoma, Tremane Wood iba a recibir una inyección letal el jueves. En Carolina del Sur, Stephen Bryant iba a ser ejecutado por un pelotón de fusilamiento el viernes.

En lo que va del año, un total de 41 personas han muerto ejecutadas por orden judicial en Estados Unidos, y al menos 18, incluidos Jennings, Wood y Bryant, estaban programadas para ser ejecutadas durante el resto de 2025 y el próximo año, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte.

Según el Departamento de Correcciones del estado, en Florida las inyecciones letales se administran con un sedante, un paralizante y un fármaco que detiene el corazón.

