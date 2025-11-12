Cuernavaca, Mor.- Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AFI) ejecutaron una nueva orden de aprehensión en contra de José Antonio “N”, “El Vara”, considerado el líder de la célula criminal “Los Acapulco”, por la probable comisión de los delitos de violación agravada y privación ilegal de la libertad, contra una mujer en el municipio de Yautepec.

“El Vara” se encuentra internado en el Centro de Reinserción Social (Cereso) “Morelos”, y ahí fue asegurado para que comparezca ante el juez que lo requiere.

La Fiscalía General del Estado informó que los cargos imputados ocurrieron en mayo de 2021 en el municipio de Yautepec, y con las pruebas aportadas por la Unidad de Delitos Sexuales obtuvieron una orden de aprehensión la cual fue cumplimentada en el Cereso de Atlacholoaya.

Lee también Gabriela Mejía, exalcaldesa asesinada en Colima, tenía vínculos con criminales: Fiscalía estatal

José Antonio “El Vara”, también esta acusado de cometer homicidio en 2022; secuestro agravado en 2020; homicidio calificado en 2018 y delitos contra la salud en 2018.

En abril de 2015 fue consignado por el delito de violación a la Ley federal de armas de fuego y explosivos ante un juzgado de distrito y obtuvo su libertad por compurgación el 26 de enero del 2016.

Lee también Reanudan "Operación Sable" en Juchitán, Oaxaca, tras aumento de violencia y asesinato de la niña Noelia Daylen

Además cuenta con antecedentes en delitos contra la salud, en 2018 y una detención por portación de arma de fuego para uso exclusivo del Ejército, en 2010, en Acapulco de Juárez, Guerrero.

“El Vara” fue detenido el pasado 27 de octubre por integrantes de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad durante un operativo interinstitucional en la colonia Santa Cruz, del municipio de Cuautla, junto con otras tres personas, en posesión de droga y armas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr