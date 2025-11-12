Más Información

Sheinbaum invita a la CIRT a reunirse con Comisión para la Reforma Electoral; revisarían tiempos de partidos en elecciones

Sheinbaum invita a la CIRT a reunirse con Comisión para la Reforma Electoral; revisarían tiempos de partidos en elecciones

Diputados aprueban reforma para prohibir emisión de tarjetas de crédito y débito sin consentimiento; pasa al Senado

Diputados aprueban reforma para prohibir emisión de tarjetas de crédito y débito sin consentimiento; pasa al Senado

Simulación fiscal, transferencias internacionales y plataformas digitales; el modus operandi de la red de lavado de dinero en 13 casinos

Simulación fiscal, transferencias internacionales y plataformas digitales; el modus operandi de la red de lavado de dinero en 13 casinos

Ejecutan la operación Sable en Corredor Interoceánico

Ejecutan la operación Sable en Corredor Interoceánico

Gabinete de Seguridad participa en operativo "Sable" en Corredor Interoceánico; García Harfuch explica en qué consiste

Gabinete de Seguridad participa en operativo "Sable" en Corredor Interoceánico; García Harfuch explica en qué consiste

Nvidia anuncia inversión de mil mdd en centro de datos de IA en Nuevo León

Nvidia anuncia inversión de mil mdd en centro de datos de IA en Nuevo León

Cuernavaca, Mor.- Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AFI) ejecutaron una nueva orden de aprehensión en contra de , considerado el líder de la célula criminal “Los Acapulco”, por la probable comisión de los delitos de violación agravada y privación ilegal de la libertad, contra una mujer en el municipio de Yautepec.

“El Vara” se encuentra internado en el Centro de Reinserción Social (Cereso) “Morelos”, y ahí fue asegurado para que comparezca ante el juez que lo requiere.

La Fiscalía General del Estado informó que los cargos imputados ocurrieron en mayo de 2021 en el municipio de Yautepec, y con las pruebas aportadas por la Unidad de Delitos Sexuales obtuvieron una orden de aprehensión la cual fue cumplimentada en el Cereso de Atlacholoaya.

Lee también

José Antonio “El Vara”, también esta acusado de en 2022; secuestro agravado en 2020; homicidio calificado en 2018 y delitos contra la salud en 2018.

En abril de 2015 fue consignado por el delito de violación a la Ley federal de armas de fuego y explosivos ante un juzgado de distrito y obtuvo su libertad por compurgación el 26 de enero del 2016.

Lee también

Además cuenta con antecedentes en delitos contra la salud, en 2018 y una detención por portación de arma de fuego para , en 2010, en Acapulco de Juárez, Guerrero.

“El Vara” fue detenido el pasado 27 de octubre por integrantes de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad durante un operativo interinstitucional en la colonia Santa Cruz, del municipio de Cuautla, junto con otras tres personas, en posesión de droga y armas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]