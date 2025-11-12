El homicidio de Gabriela Mejía, exalcaldesa de Cuauhtémoc, Colima, podría estar relacionado con los vínculos que tenía la exfuncionaria con personajes de la delincuencia organizada, reveló el fiscal del estado, Bryant Alejandro García.

“Descubrimos en unas líneas de investigación que una casa en la que ella vivió pertenece a una persona ligada a la delincuencia organizada que salió huyendo del municipio de Cuauhtémoc por los hechos que se han venido registrando de unos meses hacia acá de un grupo delictivo que está ahí”, dijo el funcionario.

García también afirmó que el vehículo que conducía la expresidenta municipal el día que fue asesinada a tiros, pertenece a otro presunto criminal.

“El vehículo en el que sucedieron estos hechos lamentables pertenece a otro sujeto del grupo delincuencial con sede en Jalisco, apodado ‘El Jarocho’, abatido en diciembre de 2023 afuera del Hotel Costeño”, aseguró.

El fiscal indicó que otra de las líneas de investigación apunta hacia los problemas financieros que al parecer tenía Gabriela Mejía, pues solicitó diversos préstamos a personas que tenían acceso a “ciertos amigos, a ciertas personas y al propio ayuntamiento para efecto de poder cumplir con estos temas”.

Recordó que ya hay un detenido por el asesinato de la exedil, pero informó que se tienen identificadas a otras personas y se cuenta con suficientes datos de prueba ara comenzar a solicitar las órdenes de aprehensión.

“Tenemos ya otras personas en investigación para efecto de poder continuar con los elementos que permitan resolver este tema; tenemos identificadas más personas implicadas en el homicidio y estamos en proceso para poder hacer las detenciones correspondientes”, dijo el fiscal.

Gabriela Mejía, fue alcaldesa de Cuauhtémoc de 2021 a 2024 y se desempeñaba como regidora en la actual administración municipal; su asesinato ocurrió el pasado 14 de octubre en la colonia El Cariño, en Cuauhtémoc.

