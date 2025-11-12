El fiscal general del Estado de Oaxaca, José Bernardo Rodríguez Alamilla, informó que los asesinatos de la menor de cuatro años, Noelia Daylen, y tres personas más en el municipio de Juchitán de Zaragoza estarían relacionados con una disputa entre grupos criminales locales, vinculada a una célula conocida como El Cromo.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el titular de la Fiscalía General del Estado explicó que, de acuerdo con los avances de la investigación, el triple homicidio ocurrido el lunes 10 de noviembre y la posterior localización sin vida de la menor, Noelia Daylen, se enmarcan en una confrontación interna entre grupos delictivos dedicados a la extorsión en la región del Istmo de Tehuantepec.

“Sabemos que en el caso de las tres muertes primeras, todo apunta en términos de nuestra investigación a que quienes desarrollaron esta actividad ilícita es un grupo criminal de la región, particularmente identificado con un objetivo prioritario generador de violencia llamado El Cromo, y que tendría que ver con una disputa al interior del mismo grupo”, explicó Rodríguez Alamilla.

El fiscal señaló que una de las víctimas masculinas, identificada como Carlos Eduardo N., de 19 años, formaba parte de una célula de extorsión contraria al grupo de El Cromo, lo que habría detonado la agresión armada registrada el pasado lunes 10 de noviembre.

En ese ataque también perdieron la vida Adelina L. P., de 21 años —madre de la menor— y Karla V. S., de 25 años, quienes, según la investigación, pudieron haber tenido contacto con el joven asesinado o simplemente “haber estado en el lugar equivocado”.

“Estamos identificando si tenían una relación directa en términos de criminalidad o simplemente fueron personas que desafortunadamente pudieron haber estado en un lugar equivocado”, precisó el fiscal.

En cuanto a la menor Noelia Daylen, Rodríguez Alamilla afirmó que “La niña no generaba ningún nivel de riesgo para nadie. Es una víctima indirecta de estos sucesos”, puntualizó.

Tres mujeres detenidas y más implicados

Por su parte, la Fiscalía de Oaxaca informó sobre la captura de tres mujeres como presuntas responsables del secuestro y asesinato de la menor. Las detenidas fueron identificadas como R. E. B. N., originaria del Estado de México, y M. G. S. P. y R. I. P. G., ambas de Chiapas.

Las tres son investigadas también por su probable participación en el homicidio de las tres personas ocurrido el lunes en Juchitán. Sobre esto, el fiscal Rodríguez Alamilla apuntó que no se descarta la existencia de más personas involucradas en ambos crímenes.

De acuerdo con la Fiscalía, la menor fue localizada sin vida el martes 11 de noviembre en un domicilio de la colonia La Planta, durante un operativo encabezado por la Secretaría de Marina, con apoyo de la Policía Estatal y la Fiscalía.

