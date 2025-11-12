La Fiscalía General de Oaxaca informó que el cuerpo de la niña de cuatros años Noelia Daylen, asesinada en Juchitán, fue identificada ayer por sus familiares; esto, luego de que posterior a la difusión en medios de comunicación y la confirmación oficial del hallazgo del cuerpo, en redes sociales se afirmaba que la noticia era falsa.

Lo anterior, también, porque la familia afirmó que horas después del reporte en medios del asesinato de la menor no tenían ninguna información oficial y no habían identificado ningún cuerpo, por lo que para ellos continuaba con vida y pedían ayuda para continuar con su búsqueda.

Mediante un comunicado, la Fiscalía aseguró que facilitó el proceso de identificación del cuerpo de Noelia Daylen, localizado en un domicilio de Juchitán, y que brindó a la familia el acompañamiento especializado y atención psicoemocional.

Además, aseguró que “todas las diligencias se realizaron con estricto apego a los protocolos establecidos por la Ley, salvaguardando en todo momento la dignidad de la víctima y de sus familiares, así como sus derechos humanos, conforme a la normativa aplicable”.

Y explicó que por razones de seguridad y con el objetivo de garantizar el respeto a los derechos de las víctimas y el adecuado desarrollo de la investigación, fue necesario realizar el traslado del cuerpo y de las tres personas detenidas por la Fiscalía —identificadas como R.E.B.N., M.G.S.P. y R.I.P.G.— a una ubicación distinta, para llevar a cabo las actuaciones ministeriales en condiciones óptimas y de seguridad.

La menor Noelia Daylen desapareció tras un ataque armado en Juchitán en el que fue asesinada su mamá, una segunda mujer y un hombre. Por alrededor de 12 horas, la niña estuvo desparecida hasta que fue encontrada sin vida en el interior de un domicilio por fuerzas de seguridad pública estatales y federales. En el cateo a la vivienda, fueron detenidas tres mujeres.

“No tengo palabras para expresar mi sentir, el coraje y la impotencia de la maldad en este mundo. Descansa en paz mi amada pequeña. Me duele el alma y el corazón por tu partida. Eres un ángel y no merecías tal sufrimiento, que tu muerte no quede impune y que tus perpetradores paguen caro lo que te hicieron”, expresó Ivanna Castillejos, tía de la menor asesinada, en sus redes sociales.

La tía agradeció a todas las personas que apoyaron a la familia en su búsqueda y manifestó que espera que los habitantes de Juchitán tomen conciencia de lo que se vive en este municipio.

“Ojalá y Juchitán abra los ojos, que despierten, que tomen conciencia de lo que se está viviendo hoy en día. Hoy fuimos nosotros y de verdad espero que ya no haya casos repetibles. Descansa en paz mi niña hermosa, tan llena de vida. Estarás junto a tu mamita que amaste tanto. No hay perdón ni olvido”, escribió.

