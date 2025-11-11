El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, dijo sentirse consternado por el asesinato de Noelia Daylen S. G, una niña de cuatro años que desapareció este lunes 10 de noviembre luego de una agresión armada en la que falleció su madre, una segunda mujer y un hombre, en Juchitán de Zaragoza.

A través de sus redes sociales, el mandatario expresó que "es un crimen que entristece nuestros corazones y ha conmovido a toda la comunidad de Juchitán y a la sociedad oaxaqueña en su conjunto".

La niña fue localizada sin vida al interior de un domicilio particular en la colonia La Planta de Juchitán de Zaragoza, y durante el operativo fueron detenidas tres personas sobre las que, según la Fiscalía de Oaxaca, las primeras indagatorias indican que participaron en la desaparición de la menor.

Estas tres personas detenidas también son investigadas para determinar su nivel de involucramiento en los hechos en los que perdieron la vida tres víctimas, entre ellas la madre de la menor, ayer 10 de noviembre en la avenida Vicente Guerrero, a la altura de la agencia de Guiguyita, en Juchitán. Es decir, al asesinato con disparos de armas de fuego de grueso calibre de Carlos Eduardo N., de 19 años de edad; Adelina L. P., de 21 años, y Karla V. S., de 25 años. La niña Noelia Daylen S. G. era hija de Adelina L. P.

Salomón Jara agregó que instruyó a las instancias de seguridad a colaborar estrechamente con la Fiscalía General del Estado.

"Reconozco el operativo conjunto y las tareas de inteligencia que permitieron localizar y detener a tres presuntos responsables de este miserable acto.

"Ella era una víctima inocente; su pérdida nos duele profundamente y refuerza nuestro compromiso de que este crimen no quede impune", escribió.

En redes sociales, familiares de la niña de cuatro años han rechazado que se trate de ella, porque hasta el momento no ha identificado ningún cuerpo, y afirman que continúan con su búsqueda.

