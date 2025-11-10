Un conductor de una unidad de mototaxi fue asesinado a balazos la noche de ayer en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca; en la agresión armada resultó herido un bebé y una persona de la tercera edad, según los reportes de seguridad pública estatal.

Este hecho ocurrió a un costado de la carretera que conduce a la agencia Playa Vicente, a la altura de la colonia Heliodoro Charis Castro, de la Séptima Sección.

El reporte de seguridad pública indica que el conductor y el mototaxi eran parte del sitio "Maíz", y que sujetos armados dispararon contra la unidad y los pasajeros. El chofer fue identificado como Héctor N.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud que fue lesionado en estos hechos. Mientras que el adulto mayor fue traslado de emergencia a un hospital a causa de la gravedad de las lesiones que tuvo por heridas de bala.

El cuerpo de Héctor N., la víctima fatal, fue levantado por sus familiares, quienes no esperaron la llegada de los peritos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca para iniciar las investigaciones.

La violencia en Juchitán de Zaragoza se ha recrudecido las últimas dos semanas con el asesinato de personas con características de ejecuciones, muchas de ellas, conductores de mototaxis.

El 5 de noviembre fue asesinado un mototaxista en la calle Rubén Jaramillo de la Novena Sección y la víctima fue identificada como Juan H. R.; el 2 de noviembre fue asesinado el dirigente de una organización de mototaxistas “EMP”, Victoriano N. de 40 años de edad, en un campo de futbol de la colonia 10 de Mayo, en la Novena Sección; el 1 de noviembre fue asesinado un hombre identificado como José F. P. M., su cuerpo fue encontrado con heridas de bala, huellas de tortura, maniatado y descuartizado con la cabeza en una bolsa.

La tarde del 30 de octubre, en la calle Francisco I. Madero de la Séptima Sección, fue asesinado un mototaxista, identificado como Jesús S., alias “El Chuy”; y el 27 de octubre fue asesinado un taxista en la Segunda Sección de Juchitán de Zaragoza.

Estos crímenes se suman a otros que han ocurrido en la región del Istmo de Tehuantepec, como dos mototaxistas asesinados en Santo Domingo Tehuantepec, y un dirigente de la CATEM en Salina Cruz; entre otros.

Por ejemplo, ayer en Santo Domingo Tehuantepec, fue asesinado a balazos un hombre identificado como Mario F. G. de 22 años, en jurisdicción del barrio de Santa Cruz Tagolaba.

