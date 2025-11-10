Culiacán.- En distintos municipios de Sinaloa se registraron nuevos hechos de violencia con seis nuevos asesinatos y una persona herida, entre las víctimas se encuentran padre e hijos ambos de nombre Noe, los cuales fueron atacados a balazos fuera de su domicilio en la colonia Loma Atravesada, en la ciudad de Mazatlán.

La Policía Municipal del puerto fue notificada que personas desconocidas dispararon contra dos personas del sexo masculino que se encontraban platicando fuera de un domicilio por la calle Luis Gómez Cepeda, al presentarse, certificaron que estas no presentaban signos vitales.

Según los datos aportados, el señor Noe “N” de 47 años y su hijo del mismo nombre de 22 años fueron atacados por los ocupantes de una motocicleta, los cuales llegaron y sin medir palabra dispararon en su contra y luego huyeron rápidamente del lugar.

En el crucero que conduce a la comunidad de Ixpalino, en el municipio de San Ignacio, fueron abandonados los cuerpos de cuatro jóvenes con impactos de bala, los cuales portaban vestimentas tipo militar y equipos tácticos, los cuales hacen presumir que perdieron la vida en un posible enfrentamiento entre grupos rivales.

Las policías de los municipios que colindan Elota y San Ignacio acudieron a llamadas anónimas a las líneas de emergencia sobre la presencia de personas muertas del sexo masculino a un costado de la carretera que conduce a Ixpalino.

En el sitio, las primeras autoridades respondientes a este hallazgo notificaron que sólo una de las cuatro víctimas portaba botas de tipo militar y una camiseta similar, el resto usaban tenis, pero portaban equipos tácticos.

La Policía Estatal Preventiva y el ejército fueron alertados sobre fuertes detonaciones de armas de fuego en el fraccionamiento Alturas del Sur, en la capital del estado. Al presentarse, fueron notificados que un joven de nombre Fausto “N” de 31 años habia resultado herido y trasladado por particulares a un hospital.

Se desconoce si se trató de un ataque directo contra esta persona o fue víctima colateral de una bala perdida, por lo que se notificó a la Fiscalía General del Estado el ingreso de una persona del sexo masculino a uno de los hospitales de Culiacán.

