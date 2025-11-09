Al menos cinco ejecuciones se han reportado en las últimas horas en Tabasco y es que mientras en la madrugada del sábado, tres mujeres fueron asesinadas en Macuspana, este domingo dos hombres fueron ultimados en Huimanguillo.

En un primer hecho, los vecinos de la colonia El Castaño, del municipio de Macuspana, informaron a las autoridades, del triple homicidio de jóvenes mujeres a manos de un par de sujetos armados.

Las víctimas se encontraban afuera de su domicilio conviviendo, cuando los sujetos armados y a bordo de una motocicleta, arribaron al lugar disparando sus armas contra ellas.

Una de las víctimas falleció en el lugar, mientras que las otras dos fueron trasladadas a un hospital, perdiendo también la vida, debido a la gravedad de las heridas.

Las jóvenes mujeres han sido identificadas por usuarios de redes sociales como, Débora Elsa ‘N’, Lourdes ‘N’ y Alejandra ‘N’, quien minutos antes del ataque, había publicado en redes, que se encontraban con afuera de su casa conviviendo con sus amigas.

En entrevista, tras acudir al Congreso local, para la entrega del primer informe de labores, el secretario de gobierno, José Ramiro López Obrador, refirió que, la ejecución fue por un ajuste de cuentas, ya que una de las víctimas era familiar de un generador de violencia de la zona.

“Es un evento que se dio anoche, casi a la medianoche, donde llegaron dos personas en una motocicleta y dispararon en contra de tres mujeres, la Fiscalía ya está investigando el hecho y vamos a esperar a ver qué información nos dan. Son es enfrentamientos que hay entre las dos bandas que se están disputando el terreno de Macuspana", afirmó

“Hay que decir que una de ellas está relacionada, es familiar de uno de los que tienen ahí el control de la venta, de la distribución, del envenenamiento pues para el pueblo. Y entonces, es ahí como que un ajuste que hay de cuentas que, se da, pero será la Fiscalía, vamos a esperar a que investigue y seguramente le vamos a proporcionar toda la información”, indicó.

Por su parte, el alcalde de Macuspana, Gaspar Díaz, señaló que, tras los hechos, se dio la detención los dos hombres que presuntamente habrían cometido el ataque armado contra las mujeres y refirió que habían reportes de que una de las mujeres había sobrevivido al ataque, aunque no se ha confirmado.

“Hasta ahorita el reporte que son dos personas fallecidas y hubo detención de dos sujetos en San Joseito, esta detención se dio ahí mismo, sí, después de sucedidos los hechos”, expresó brevemente.

Cabe señalar que, los sujetos, habrían sido detenidos durante un operativo realizado por la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca, y se les aseguró un vehículo, una motocicleta, chalecos tácticos y armas largas.

Según versiones, uno de los detenidos por este crimen, es menor de edad, de origen guatemalteco, quien está a la espera de que se defina su situación jurídica.

Por otro lado, en hechos distintos, la tarde de este domingo dos hombres fueron ejecutados a balazos en la entrada del poblado Macatepec, Huimanguillo.

De igual forma que el ataque anterior, fueron sujetos a bordo de una motocicleta quienes abrieron fuego contra los dos hombres identificados como “Güero” y “Levi”.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal para acordonar la zona, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento de los cadáveres y abrió la carpeta de investigación correspondiente.

