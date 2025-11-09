Más Información
Culiacán, Sin.- Las cuatro personas, una de ellas del sexo femenino, que fueron asesinadas a balazos durante la celebración de una fiesta “Retro”, en la colonia Lázaro Cárdenas, en la capital del estado, eran madre, hijos y la pareja sentimental de la mujer de nombre Alma “N” de 55 años de edad.
En el ataque con fusiles automáticos, cinco personas más, dos de ellas del sexo femenino, resultaron heridos, por lo que tuvieron que ser internados en un hospital de la capital del estado, por lo que la Fiscalía General del Estado tiene abierta una carpeta de investigación del caso.
Según las primeras investigaciones, durante la celebración de una fiesta “Retro”, a un costado de la avenida Manuel Ávila Camacho, en la colonia Lázaro Cárdenas, donde se encontraban menores de edad, un grupo armado con fusiles automáticos y chalecos tácticos, llegó al sitió y se dirigió hacia los cuatro miembros de una familia.
En el lugar de los hechos, perdieron la vida la señora Alma “N” de 55 años, sus hijos Manuel “N” de 32 años, Alberto “N”, de 28 años y su pareja sentimental, Alfredo “N”, de cincuenta y siete años, cuyos cuerpos fueron enviados al Servicio Médico Forense.
Durante el ataque a los asistentes de la fiesta, resultaron heridos Rosa Lorena “N” de 50 años, Juan Carlos “N” de 47 años, Francisco Javier “N” de 48 años, Javier “N” de 50 años y una adolescente, cuya identidad se mantuvo en reserva, los cuales fueron internados en hospitales de la capital del estado.
aov
