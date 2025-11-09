Culiacán.- En la capital de Sinaloa se volvió a vivir una nueva jornada de violencia con los asesinatos de nueve hombres y dos mujeres, cuatro heridos y la detención de un joven que circulaba en un vehículo Jetta GLI desde donde sacaba un arma y apuntaba a las personas mientras circulaba por el Desarrollo Urbano de Tres Ríos.

Durante la celebración de una fiesta “Retro”, en la colonia Lázaro Cárdenas, un grupo armado atacó a los asistentes, los cuales bailaban y se divertían. Cuatro de los asistentes, entre ellos una mujer, perdieron la vida y cuatro más resultaron heridos, entre ellos una menor de edad, los cuales fueron trasladados a hospitales.

En el lugar de los hechos las víctimas fueron identificados como Alma “N” de 48 años, Alberto “N” de 28 años, Alfredo N” de 32 y Manuel “N” de 22, sobre las personas que resultaron heridas, no se revelaron sus identidades.

Dentro de una vivienda construida con madera y plásticos, a un costado de las oficinas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en la colonia Recursos Hidráulicos, fue encontrado el cuerpo de Jesús “N”, de 49 años, el cual presentaba impactos de bala.

Poco antes de este hallazgo, en el exterior de las Oficinas de la Comisión Nacional del Agua, en el área de estacionamiento, fue asesinada de varios disparos María “N”, de 50 años, la cual vestía un pantalón y blusa en color blanco.

Cerca de las instalaciones de la Novena Zona Militar, en la colonia Miguel Hidalgo, un hombre de apariencia joven fue privado de la vida de varios disparos. Sus agresores lograron huir antes que de que se presentaran las fuerzas federales y estatales.

Foto: Especial

Sobre el puente que conduce al Piggy Back, en la salida sur, personas desconocidas que viajaban en una camioneta dejaron abandonados los cuerpos de dos personas del sexo masculino, los cuales presentaban huellas de tortura e impactos de bala.

Una de las víctimas fue identificada como Abrahán “N” de 49 años, vecino del poblado El Diez, el cual el pasado 5 de noviembre, junto con su hijo, fue privado de la libertad por un grupo armado.

Elementos de la Policía Estatal Preventiva fue notificada sobre el hallazgo de los cuerpos de dos personas del sexo masculino jóvenes, los cuales fueron abandonados a un costado del canal Siete, en la parte sur de la capital del estado, los cuales presentan huellas de tortura y disparos de armas de fuego.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado fue notificada que sobre la avenida Alfonso Zaragoza Maytorena, el conductor de un vehículo Jetta con un arma en la mano la sacaba para amenazar a las personas que circulaban o caminaban por esa zona.

Tras una larga persecución a balazos, en la que este provocó dos accidentes de tránsito en la colonia Infonavit Humaya, abandono el auto y echo a correr entre las calles hasta ser alcanzado y se le aseguro un rifle M4, una pistola, cargadores y púas de acero.

afcl/LL