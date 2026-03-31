En medio de la controversia generada en redes sociales por las imágenes de una mujer que fue captada tomando el sol desde una ventana de Palacio Nacional, se identificó que se trata de Florencia Melany Franco Fernández, alta funcionaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Fuentes de la dependencia consultadas por EL UNIVERSAL señalaron que Franco Fernández es la mujer que aparece en los videos que se han hecho virales y que se desempeña como directora general de Coordinación en la Secretaría de Hacienda, institución encabezada por Édgar Amador Zamora.

De acuerdo con su más reciente declaración patrimonial pública disponible en el portal de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Franco Fernández reportó un ingreso neto anual de un millón 531 mil 984 pesos.

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En cuanto a su formación académica, cuenta con licenciatura en Derecho por la Escuela Libre de Derecho y una maestría en la misma disciplina cursada en la Universidad Paris-Panthéon-Assas, en Francia.

La polémica surgió luego de que circularan imágenes en redes sociales de una mujer sentada en una ventana del recinto histórico aparentemente asoleando sus piernas, lo que generó críticas y memes entre usuarios.

Este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que la persona involucrada fue sancionada, aunque en ese momento evitó revelar su identidad.

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Durante su conferencia, la mandataria señaló que, si bien la acción no está expresamente prohibida, debe prevalecer el respeto hacia el inmueble histórico.

“Hubo muchos memes, pero hay que tener mucho respeto por lo que significa Palacio Nacional como patrimonio histórico. No es que esté prohibido que una persona salga a tomar el sol en una ventana”, expresó.

Añadió que tras solicitar información al área correspondiente se confirmó que nunca antes se había registrado una situación similar, aunque posteriormente se corroboró que una persona sí se había sentado en una ventana ese día.

Sheinbaum Pardo reiteró que, aunque estas acciones no están prohibidas de manera explícita, es fundamental mantener respeto por el significado histórico y simbólico de Palacio Nacional.

Hasta el momento no se ha informado cuál será la sanción para la funcionaria.

Los dichos de Sheinbaum representaron un contraste ante la plataforma Infodemia, que desde el primer día se apresuró a afirmar que las imágenes estaban hechas con inteligencia artificial.

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