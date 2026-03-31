El exembajador de Estados Unidos en México, Christoper Landau, cuestionó la ciudadanía por nacimiento de Juan Carlos Valencia González "El R3", presunto nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A través de su cuenta de X, comentó "no creo, por ejemplo, que 'El Pelón', aparente nuevo líder del sanguinario CJNG, sea ciudadano estadounidense simplemente porque nació en California. Nuestra Constitución no es un pacto suicida".

El comentario se da en el contexto de que la Corte Suprema estadounidense escuchará argumentos acerca de si la orden ejecutiva firmada por el presidente norteamericano, Donald Trump, se ajusta a la 14 enmienda de la Constitución, la cual alude a brindar la condición de ciudadana a las personas que nacen en dicho país.

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De acuerdo con Landau, se decidirá el futuro de los Estados Unidos. "La cuestión es si los niños nacidos en EU de migrantes ilegales tienen derecho automáticamente a la ciudadanía estadounidense en virtud de la enmienda 14. Pero la disposición no dice que cualquiera. La ciudadanía es la base misma de nuestro orden jurídico y social", agregó.

Tras el abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho", Valencia González podría haber asumido el cargo como líder, aunque analistas consideran que el poder es compartido.

¿Quién es Juan Carlos Valencia “El R-3”?

Juan Carlos Valencia González, alias El R-3 o Pelón, nació el 12 de septiembre de 1984, en Santa Ana, California, Estados Unidos. Es hijo de Armando Valencia Cornelio, "El Maradona", cofundador del extinto Cártel del Milenio, y Rosalinda González Valencia, quien más tarde se convirtió en esposa y operadora de "El Mencho".

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La Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) ofrece una recompensa de cinco millones de dólares a cambio de información para dar con él.

Después de la caída de “El Mencho”, especialistas en seguridad como Abraham Serrano, David Saucedo y Víctor Sánchez, entrevistados por EL UNIVERSAL, coinciden en que Valencia González podría ser el sucesor de su padrastro.

En dicho cártel, creó el brazo armado Grupo Élite, hizo lavado de dinero y coordinó acciones internacionales.

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