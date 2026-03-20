A casi un mes de la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), expertos en seguridad nacional coinciden en que Juan Carlos Valencia González podría ser el siguiente jefe máximo, esto debido a su ascendencia y para mantener la unión del grupo criminal.

EL UNIVERSAL consultó con el especialista David Saucedo; el experto en seguridad Abraham Serrano; y con el doctor e investigador Víctor Sánchez, sobre la posible sucesión tras el abatimiento de "El Mencho" y mencionaron que además de Valencia están: Audias Flores de Silva, “El jardinero”; Gonzalo Mendoza, “El Sapo”; Ricardo Ruiz Velasco, “El doble R”; y Heraclio Guerrero Martínez, “Tío Lako”, como posibles cabezas.

¿Juan Carlos Valencia González es el nuevo líder del CJNG?

Respecto a los motivos por los que el “R-3” se posiciona como el nuevo líder del Cártel Jalisco, Víctor Sánchez mencionó que la relación que tenía con Oseguera Cervantes fue fundamental, sin embargo, también influyen las conexiones que tenía con la otra parte de la familia, es decir, “Los Valencias”; “en realidad son la familia que ha estado al frente, incluso de la organización que precedió al Cártel Jalisco que era el Cártel de los Milenio o de los Valencia”.

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Desde la perspectiva de Saucedo y Serrano, el liderazgo del CJNG por el "Tricky tres" no sólo en un hecho "dinástico", sino una decisión estratégica que les permita, a ellos y sus aliados, permanecer con la seguridad de que el cártel continua sus operaciones en México y en más de 40 países.

Sin embargo, uno de los principales cuestionamientos es la viabilidad de una dirigencia unipersonal. David Saucedo recordó que, tras la muerte de "El Mencho", el grupo operó bajo un "liderazgo colegiado", a través de "El sapo", "El jardinero", "El doble R" y el mismo Juan Carlos Valencia.

Este modelo, explicó, permite dispersar los esfuerzos de captura por parte de autoridades mexicanas y estadounidenses. En contraste, designar a un solo líder lo convertiría automáticamente en el principal objetivo de las fuerzas de seguridad, lo que representaría un movimiento estratégico poco probable.

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"Bajo este esquema, los esfuerzos de detención y captura se dividen entre cuatro, pero si nombras a uno, si se genera una sucesión unipersonal, los esfuerzos se concentran en una persona", mencionó Saucedo.

Para Abraham Serrano, miembro del Consejo Asesor de Seguridad en el Extranjero (OSAC, por sus siglas en inglés: Overseas Security Advisory Council), el CJNG ha iniciado una fase de "reorganización adaptativa" en la que "va a ir mutando" para sobrevivir.

De acuerdo con el consultor en Seguridad y Defensa, el grupo criminal tiene que revisar cuatro ejes, tras la caída de "El Mencho":

Continuidad del flujo de droga y dinero

Revisión de mando distribuidos

Control del territorio selectivo

Legitimación cognitiva

Serrano señaló que los cambios tras asumir el cargo, de cualquiera de los líderes, hay al menos dos fases:

De cero a 6 meses va haber una estabilización y disciplina

De 6 a 18 meses, expansión selectiva, tecnificación, optimizar corredores y diversificación de crímenes (huachicol, secuestro, extorsión, fraude y más)

"Entonces, aquí el riesgo real para México es la capacidad de regeneración de estas organizaciones y si el Estado puede lograr presionar simultáneamente el flujo, los facilitadores, la logística y la narrativa que estas organizaciones, porque si no sólo va cambiar el rostro, el sistema se reorganiza y se adapta y va a seguir", subrayó Serrano.

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“Política y empresarial” vs Militar

Para Saucedo, especialista en seguridad, el posible relevo también abre la puerta a tensiones internas. Según el análisis, dentro del CJNG existen dos corrientes: una más “política y empresarial”, representada por perfiles como “El 03” y “El Jardinero”, y otra más violenta o “militar”, encabezada por figuras como “El Sapo” y “El Doble R”.

Si la sucesión favorece al "ala moderada", podría darse una transición más estable y una continuidad en las operaciones del grupo. Pero si el control recae en la facción más violenta, se anticipa un incremento en los niveles de violencia en distintas regiones del país, declaró.

Otro factor clave, resaltó Saucedo, será la reacción de operadores locales, alcaldes, empresarios y células criminales vinculadas al CJNG. El analista advirtió que no todos los integrantes son leales a la organización en sí, sino a liderazgos específicos como el de “El Mencho”.

Recordó que, en el pasado, rumores sobre la muerte o enfermedad del líder del cártel provocaron fracturas internas y la aparición de grupos disidentes, como el Cártel Independiente de Colima o células en Michoacán y Guanajuato.

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¿Quién es Juan Carlos Valencia González?

Juan Carlos nació el 12 de septiembre de 1984, por lo que tiene 44 años, en Santa Ana, California. Es hijo de Armando Valencia Cornelio, "El Maradona", cofundador del extinto Cártel del Milenio, y Rosalinda González Valencia, quien más tarde se convirtió en esposa y operadora de "El Mencho".

De acuerdo con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, Valencia González es conocido como el "Pelón", "El R-3", "El JP", "Tricky Tres" y "El 03". La DEA ofreció 5 millones de dólares por información para su captura.

Según los especialistas, Juan Carlos Valencia González, además de ser uno de los herederos por linaje de "El Mencho", era una persona preparada dentro del cártel. David Saucedo explicó que "El 03" fue el encargado de al menos cuatro coordinaciones y entra las funciones que desempeñó fueron:

Creación y liderazgo de grupo Élite, brazo armado del CJNG

Operaciones en el estado de Zacatecas , de las que fue relevado debido a la alta presencia del Cártel de Sinaloa .

, de las que fue relevado debido a la alta presencia del . Operaciones internacionales del CJNG

Lavado de dinero

"No tenía una encomienda de fijo y parecía que "El Mencho" lo estaba capacitando y él estaba desempeñando prácticamente todas las responsabilidades de alto nivel". El "03" no fue el único que recibió este tipo de "capacitación", sino que también otros miembros como "El Jardinero".

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Las investigaciones que ha realizado Víctor Sánchez apuntan a que "El R-3" estaba encargado de toda la parte sur y de la costa de Jalisco; es decir, desde Puerto Vallarta, hasta toda la parte que está debajo de la zona metropolitana de Guadalajara hasta pegar con Guanajuato”. Además, opera en el puerto de Manzanillo, Colima, por lo que, según Sánchez, es un operador en territorio muy importante para la organización.

Narcotráfico y liderazgo de grupo Élite

Para el doctor del CIDE, Víctor Sánchez, "El JP" destacó en dos principales actividades distribución de droga y liderar al grupo Élite del CJNG; respecto al primero, el tráfico de sustancias ilícitas los realizaba desde Sudamérica a puertos mexicanos, como Manzanillo y Lázaro Cárdenas para su posterior envío a los Estados Unidos, Europa o distintas partes de Asia.

Mientras que el grupo Élite, junto con el Delta, son dos unidades semi militarizadas de del CJNG “que se encargan de los procesos de expansión, de pelear las nuevas regiones en donde el Cártel está tratando de imponer su dominio. Últimamente se concentraba en espacios de Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosí y en algunas partes en donde había resistencia en Michoacán", explicó el investigador.

Asimismo, David Saucedo señaló que este grupo ha realizado narcomensajes, grabándose con uniformes estilo militar, las siglas del CJNG, fusiles y vehículos con blindaje artesanal.

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"El R-3", un estadounidense operador del CJNG

Abraham Serrano señaló que si Juan Carlos Valencia González asume el liderazgo del CJNG, será un ciudadano estadounidense el objetivo de EU por traficar cocaína, heroína y metanfetamina.

Recordó el caso de Juan García Ábrego, un narcotraficante estadounidense, colaborador del Cártel del Golfo, que se movía por el mundo con documentación falsa y la nacionalidad canadiense.

El experto indicó que probablemente "El R-3" esté en reuniones para definir los pasos del CJNG. "No dudaría que estos encuentros sean en Centroamérica, por su operaciones trasnacionales."

"Imagínate las cantidades de dinero que ellos manejan, para llegar a algún país y solicitar un pasaporte real biométrico, pero con datos de otra persona."

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"Y entonces, subirse a un avión, viajar, ir por donde quieran, entrar, comerciar y hacer este negocios financieros con una identidad que no es la real. Así es como viajan y así es como se expande", expuso.

Renegociación entre México y EU

Abraham Serrano ve una posible renegociación entre México y Estados Unidos "para poder operar y trabajar sin tanta presión", porque ahora será un ciudadano estadounidense el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Ahora, la pregunta será "¿dónde están los cárteles gringos?. La droga llega a EU, pero ¿quién la reparte?, ¿quién recolecta el efectivo?, y que lo reciclan para comprar armas, dárselas a México para comprar estupefacientes" y continuar el ciclo, sugirió.

Estrategia bilateral

Por otro lado, para la localización y detención de "R-3", Sánchez advirtió que será necesario usar inteligencia, "ir recopilando y sistematizando información, pues toda la acción del crimen organizado deja huella en lo financiero, con los gastos”.

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Asimismo, las células delictivas dejan huella en lo territorial. “Esto provoca que se generen escenarios geoespaciales que permiten predecir las zonas a las que se pudo haber movido después de que fue visto en determinada zona y, entonces, empezar a cruzar información en el terreno”.

Intervención estadounidense

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reitera con frecuencia un discurso sobre ofrecer “ayuda” de sus fuerzas armadas para combatir a los cárteles de narcotráfico en México, a lo que la primera mandataria Claudia Sheinbaum ha rechazado dicho ofrecimiento, siempre en resguardo de la soberanía nacional.

Sin embargo, el especialista planteó que cualquier intervención unilateral armada de Estados Unidos en México, sea para abatir o arrestar a este narcotraficante o a otros, pues sí puede dañar la relación bilateral.

"Yo como especialista he insistido mucho en la importancia de la cooperación entre ambos países; es fundamental porque las organizaciones no solo actúan en un país, sino que actúan a nivel global”, destacó.

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Debido a la alta presencia de este Cártel a nivel internacional, solo se puede atacar de manera efectiva con la cooperación de los países “intercambiando información y realizando acciones en conjunto. En ese sentido, nos conviene mucho un proceso de colaboración con Estados Unidos, con acciones autorizadas en donde participen ambos países con objetivos comunes”.

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bmc