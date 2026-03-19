El 19 de marzo de 2025, hace exactamente un año, el Gabinete de Seguridad asentó uno de los mayores golpes al huachicol fiscal en México.

Ese día fue asegurado un buque “Challenge Procyon” en el puerto de Tampico, en Tamaulipas, donde autoridades aseguraron 10 millones de litros de diésel, 192 contenedores, 29 tractocamiones, armamento, tres camionetas tipo pick-up y equipos de cómputo.

El operativo no se dio a conocer inmediatamente, sino que salió a la luz pública hasta el lunes 31 de marzo de ese mismo año, en donde Omar García Harfuch atribuyó la incautación a las acciones coordinadas de las instituciones del Gabinete de Seguridad.

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En un comunicado conjunto se detalló que el buque arribó al puerto de Tampico, presuntamente con carga de aditivos para aceites lubricantes.

De acuerdo con datos de la Organización Marítima Internacional (IMO, por sus siglas en inglés), una agencia de las Naciones Unidas que asigna número a los buques para su identificación, el buque es un petrolero que navegaba bajo la bandera de Singapur.

El sitio Marine Traffic detalló que el buque zarpó del 16 de marzo desde el puerto de Beaumont, en Texas, y estaba en Tampico desde el 19 de marzo del año anterior.

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El 31 de marzo se informó sobre el buque petrolero Challenge Procyon, con bandera de Singapur, al intentar ingresar millones de litros de combustible ilegal. Foto: Especial

Decomiso histórico deriva en la caída de directivos de empresas y funcionarios

El 6 de septiembre de 2025, García Harfuch reportó la detención de directivos de empresas y servidores públicos, medio año después del decomiso histórico en el puerto de Tampico.

Esa misma tarde, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la detención del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, José Rafael Ojeda Durán, por su presunta responsabilidad en el delito de robo de combustibles.

Según el Registro Nacional de Detenciones, Farías Laguna cayó desde el 2 de septiembre en Sonora por sus posibles vínculos con el decomiso histórico en Tamaulipas.

Un día después, el 7 de septiembre, el secretario de Seguridad dio a conocer la aprehensión de las primeras 14 personas vinculadas al contrabando de combustibles.

En su mensaje a medios, el funcionario habló de la detención de “tres empresarios” y “cinco marinos en activo”, así como exfuncionarios de aduanas.

Los nombres fueron:

Manuel Roberto “N”

Climaco “N”

Humberto Enrique “N”

Sergio “N”

Carlos de Jesús “N”

Fernando Ernesto “N”

Francisco Javier “N”

Endira Xóchitl “N”

Perla Elizabeth “N”

Natalia “N”

Ismael “N”

Anuar “N”

Héctor Manuel “N”

José “N”

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, durante la conferencia de prensa de este 7 de septiembre del 2025. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

Sin embargo, Omar García Harfuch reiteró que “el actuar aislado de unos cuantos” de ninguna manera representa el “actuar de esta honorable institución”, en respaldo a Rafael Ojeda, exsecretario de Marina.

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