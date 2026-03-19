La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la reunión de ayer entre Omar García Harfuch, secretario de Seguridad (SSPC), con Kash Patel, director del FBI, es parte del entendimiento que hay de seguridad entre ambos países y rechazó que haya violación a la soberanía nacional ni que se abra alguna cooperación extraordinaria en algún tema.

La jefa del Ejecutivo federal señaló que esta reunión también es parte de la colaboración en materia de seguridad e inteligencia ante el próximo Mundial de Futbol FIFA 2026.

"Es parte de la del entendimiento que hay de seguridad con Estados Unidos. No hay ninguna violación a nuestra soberanía ni que se abra alguna cooperación extraordinaria en algún tema, sino lo que hemos estado platicando, que es cooperación en inteligencia.

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"Entonces si ellos tiene información de México se brinda a México y México opera en México, y si nosotros tenemos información de Estados Unidos pues también ellos operan en Estados Unidos. Es recíproca la colaboración y las reuniones fueron en ese sentido. Información de algunos temas de inteligencia, y particularmente como viene el Mundial, pues es parte también de la colaboración para el tema de la seguridad en el Mundial. Pero no hay nada extraordinario", dijo en Palacio Nacional.

Asuntos de interés binacional, el tema en reunión de SSPC y FBI

Ayer, Omar García Harfuch se reunió con Kash Patel, director del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Washington, Estados Unidos.

A través de redes sociales informó que acudió como representante del Gabinete de Seguridad de México para tratar temas de interés binacional.

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"Reafirmamos que la cooperación bilateral, basada en la reciprocidad, el respeto a nuestra soberanía y la responsabilidad compartida, permite avanzar con resultados concretos", escribió en X.

Además, expresó que derivado del intercambio de información las autoridades mexicanas han logrado detener a varios objetivos incluidos en la lista de los más buscados del FBI, así como a generadores de violencia.

"Seguiremos trabajando para reducir la violencia en México, en cumplimiento de la instrucción de nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum", afirmó.

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